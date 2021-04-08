屏東醫師公會理事長江俊逸「全能型」醫師 視病猶親

屏東縣醫師公會新任第25屆理事長江俊逸今年3月28日舉行交接典禮，66歲江俊逸行醫逾30年，堪稱「全方位」醫師，從骨科、耳鼻喉科，還取得針灸專科，由於醫療廢棄物處理繁複，他還到屏東科技大學進修，取得甲級廢棄物處理專業技術人員證照，並致力於老人醫學，深入社區從事居家整合醫療，「視病猶親」是他行醫初衷，也深受父親醫師影響。

江俊逸是高雄醫學大學醫學系畢業，畢業後他選擇骨科，2年後因父親罹患鼻咽癌，他決定轉到耳鼻喉科，希望了解如何治療鼻咽癌，曾在台大、成大與台中醫院任職，在台中醫院擔任耳鼻喉科主任，民國83年決定返鄉，接手父親的診所，開設江耳鼻喉科診所擔任院長。

江也取得居家長期失能照護專業醫師資格，深入社區從事居家整合醫療，他說，每次去做家訪前，就回想起父親提著醫師包到病患家「往診（日語：家訪）」，在家訪過程，常接觸到長輩，他除了耳鼻喉科專科醫師功夫，他還結合老年醫學專科醫師知識，全面考量，為病患提供更完整的照顧。

民國100年擔任屏東縣醫療廢棄物合作社理監事，民國106年他擔任監事主席，參與醫合社過程中，江俊逸發現醫療廢棄物從收集、運送過程、焚化、利用再回收後，如何管控與採用何種處理過程，才不會造成環境汙染，達到資源永續循環的友善環境，他在107年報考屏科大甲級廢棄物處理專業技術人員學分班，通過考試取得資格。

江俊逸說，他倒屏科大上課第一天走進教室，全班起立對他說「老師好」，他愣了一下，連忙說「我是來上課的，不是來教課的」，全班哄堂大笑，教授看著他點名說「哇！這是教過最年長的學生，比我還大」。

江俊逸也是針灸專科醫師，他曾發生一場車禍，導致肋骨與肩胛骨骨折，痊癒後常因肌肉痙攣造成頭頸肩背痛，遍尋名醫（包括骨科、復健科，甚至民間療法），但成效有限，後來接觸到針灸，狀況明顯改善，因此報考中國醫學大學的針炙研修班。

屏東縣醫師公會會員約有1225人，其中開業診所約4、500人，江俊逸觀察，診所開業不容易，他期勉基層診所醫師，多培養第二專長，老人醫學照護，鼓勵醫師加入居家整合醫療行列，走出診間，善盡醫師社會責任。