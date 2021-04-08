嘉縣大林鎮鐵軌旁空地火警 影響4列車通行
嘉義縣大林鎮台鐵鐵軌旁一處空地今天下午近2時發生火燒雜草，消防局通報台鐵高壓電斷電進行滅火，影響4列火車通行；下午3時10分撲滅火勢，恢復雙線正常行駛。
嘉義縣消防局下午1時53分獲報，指稱台鐵位於嘉義縣大林鎮中山路鐵軌旁一處空地雜草起火燃燒，恐延燒到台鐵高壓電，立即出動溪口、大林、大美消防分隊搶救；下午3時10分，撲滅火勢。起火原因，正由警方進一步調查。
台鐵嘉義站表示，起火點位於大林－民雄間東正線（K283）附近，消防局要求東、西正線斷電進行滅火，自下午2時22分起東、西正線路線不通，約20分鐘後斷電封鎖解除，路線恢復雙線正常行駛，影響火車4列81分。
台鐵嘉義站指出，目前正在現場清查是否燒毀鐵路設備。
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