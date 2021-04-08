開箱全台首架A320neo新機 台灣虎航曝可搭到時間

無畏疫情，迎接新機。台灣虎航今天舉行空中巴士A320neo新機發表會，這也是國內首架A320neo客機，飛機外觀有空巴象徵識別彩繪，內部又有USB插槽。台虎董事長陳漢銘說，待民航局驗證程序通過，將成為濕組給華信航空的飛機之一，可能在暑假執飛澎湖、金門航線，旅客只要花2000元左右的票價就可以搭到新機。

台灣虎航今下午2時，在台灣飛機維修公司舉辦空中巴士A320neo新機發表會。桃園市政府秘書長黃治峯說，今天是新紀元、新里程碑開始，虎航在各個環節上想降低成本，但對新機引進，只要對環境、環保和地球有幫助，就不惜成本引進新機。新機對燃油減少18%，噪音和探排量也降低了近50%。

華航集團董事長謝世謙說，虎航引進第一架A320neo，2019年跟空中巴士交易是附帶的，華航有25架、虎航15架，價錢也非常好，A320飛機本身非常有競爭性。虎航從2013年籌備，2014年9月開始飛，2016年是很大轉捩點，2017到2019年有實質獲利，把虧損都填補完畢。未來還會有14架A320neo飛機接收。

台灣虎航董事長陳漢銘說，2014年開航以來不斷追求更美好搭乘體驗，國內首架A320neo客機正式啟航。疫情期間，空巴以行動支持台灣虎航，特別以雙邊企業識別色，幫首架航機彩繪，共同聯名呈現。

陳漢銘說，有別於其他市場窄體機種，新機提供更大客艙空間；客艙增加許多設備，要讓旅客感官享受全面升級。此外，航機顏色、燈光行進變化，給旅客更柔和、輕鬆、舒適搭機環境，還有找希望兒童合唱團，搭機時可以聽到來自台灣最美聲音；飛機前方有電腦平板擺放架跟USB插槽，相當方便。

陳漢銘會後接受媒體連訪時表示，四內會台虎會維持13到15架飛機，包含新機陸續進來及汰換舊的航機。至於外界好奇何時、甚麼航線可以搭到新機，他說4、5月，華信飛澎湖、金門，跟虎航濕租很多航班，目前有四架，暑假可能六架，新機也會包含在內，只是要等民航局驗證程序通過。

台灣虎航第一架A320neo的機身編號為 B-50021，機身上除了保留台灣虎航最具代表融合Taiwan本島形體之logo字樣及虎紋尾翼外，並於機身後方塗裝醒目的「AIRBUS A320neo」的官方象徵識別，這也是為了紀念第一架A320neo才有的獨一無二塗裝。而駕駛艙前方的視窗設計，更特別選用了黑色的窗櫺，遠遠看去就像飛機戴了一副時尚的黑色墨鏡，為整架飛機增添帥氣。相較於其它的窄體客機，A320neo提供最寬敞的單走道客艙，提升旅客搭乘的舒適度外，其研發的新引擎及鯊魚鰭機翼，省油達18%，噪音更是降低50%，對地球環境更為友善。