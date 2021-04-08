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蝦皮購物搶進生鮮戰場！「蝦皮生鮮」試營運0元起免運

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物搶進生鮮戰場，宣布推出「蝦皮生鮮」，即日起至4月22日搶先於台北市及部分新北市區域試營運開跑，活動期間最低0元起即可享免運。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物搶進生鮮戰場，宣布推出「蝦皮生鮮」，即日起至4月22日搶先於台北市及部分新北市區域試營運開跑，活動期間最低0元起即可享免運。圖／蝦皮購物提供

在快節奏的現代生活模式中，「便利」、「優惠」是最能切中消費者的關鍵字，尤其近來消費者對網購的依賴度大幅提升，除了日常用品之外，就連生鮮蔬果都上網下單採購。蝦皮購物瞄準生鮮商機，宣布正式推出「蝦皮生鮮」，即日起至4月22日搶先於台北市及部分新北市區域試營運開跑，活動期間最低0元起即可享免運，指定時間再加碼新鮮蔬果全網最低價。

台灣人口組成上小家庭與單身族群的比例增加，「蝦皮生鮮」瞄準市場變化趨勢與新興消費勢力，根據小家庭、小資單身族的生活型態祭出「上班買、下班收」、最快4小時到貨的生鮮外送模式，試營運期間蔬果、蛋等商品天天5折起，再加碼每天凌晨0點、中午12點等兩時段瘋撒優惠券。

「蝦皮生鮮」凌晨0點到中午11點59分前下單、就可在當天下午4點到晚上10點間送達，當天晚上11點59分前下訂單則可於隔日上午9點到晚上10點間收到商品，並可選擇送達時段，服務範圍包括台北市（南港、文山、士林、北投等地僅支援隔日配送）及板橋、中和、永和、新莊、三重、蘆洲、五股、泰山、樹林、土城、新店、三峽、林口等部分新北市行政區。

此外，蝦皮購物力挺台灣鳳梨，3月29日「蝦皮直送」滿額贈活動開跑一天之內就送出4,000箱鳳梨，蝦皮購物宣布「蝦皮生鮮」也將加入滿額送鳳梨行列，4月9日至4月15日期間只要於「蝦皮生鮮」消費滿99元就送鳳梨1顆（隨箱贈送）。

生鮮 蝦皮購物

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