東北季風增強！這些地區轉雨 今晚至明天局部雨勢大

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著中層短波槽東移，配合底層東北季風增強，今天迎風面地區的天氣將開始有所變化。

吳聖宇說，預期桃園以北、大台北地區、基隆北海岸、宜蘭、花蓮到台東一帶，今天白天逐漸會開始轉為下雨的天氣，今晚起到明天一整天，局部地區雨勢會比較大，包括基隆北海岸、東北角以及宜蘭一帶要多加注意，可能出現局部大雨的情況。

他說，預估這波東北季風降雨會持續到周六的上半天，周六下半天之後隨著東北季風減弱，台灣附近風向轉變為偏東到東南風，降雨將會趨緩，降雨範圍也會縮減到花東一帶為主。周日在花東地區仍有短暫陣雨機會，其他地方為多雲到晴。

吳聖宇說，雖然這一波東北季風降雨對於中南部幫助有限，但是到了10-11日風向轉變，開始回暖的時候，可以留意山區是否出現中午過後熱力的降雨現象，目前預報資料看起來的確是有些訊號，大氣存在一定的不穩定度，如果溫度上升足夠，熱力條件有達到，可能會有些下雨的機會出現在中南部山區，前往山區活動要小心。

溫度方面，東北季風增強加上降雨會讓北台灣溫度明顯轉涼，今晚起感受趨於明顯，今天北部、東北部預報高溫還有23-26度，明天白天的高溫就會降到只剩下18-21度，明晚到周六清晨北台灣的低溫也會降到15-17度間。

吳聖宇說，要等到周六白天溫度才會回升，周日天氣好轉，溫度上升會更為明顯。至於其他地方受影響就不會很大，明天雖然中部、花東地區高溫也會下降，但是預報仍有24-27度，南部則有機會來到28度或以上，周六及周日的溫度很快就反彈上升上去，周末期間南部地區高溫又會有機會超過30度以上，可見南北之間溫度差異頗大，南來北往的多加留意。