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緊急通報電話屢遭民眾測試 台鐵局：已造成占線問題
台鐵局官方臉書粉專「fun臺鐵」說，請勿撥打測試調度所電話，將緊急通報專線留給需要的人。⠀⠀
台鐵局說，為及時排除路線障礙物問題，台鐵提供24小時緊急通報電話，若民眾發現「軌道、平交道、橋梁及隧道」有障礙物，可透過電話專線「0800-800-333」聯繫台鐵調度所。⠀⠀
台鐵局說，但近日調度所接到多通民眾測試來電，已造成占線問題，「請將緊急通報電話留給真正需要的人，勿隨意撥打占佔線，以免憾事再度發生」。
台鐵局客服電話，一般服務諮詢及旅客申訴：0800-765-888（限市話）02-2191-0096（市話、手機）。至於24小時緊急通報電話0800-800-333，僅限發現軌道、平交道、橋梁及隧道等有障礙物之通報專用。
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