新生兒頻繁血便 醫師建議2方式解決

新手爸媽對於新生兒的照顧都是戰戰兢兢，若遇大便有血絲情況會更驚慌，台北市聯合醫院中興院區小兒科主治醫師張淳翔表示，少部分新生兒會遇到血便狀況，首先要排除病毒性腸胃炎，再來考慮較常見的食物蛋白過敏導致直腸發炎，若新生兒仍有血便，可利用2方式解決。

張淳翔指出，食物蛋白過敏導致直腸發炎通常需臨床診斷，若將懷疑的過敏原移除後，症狀改善就能確診，如果是配方奶的新生兒，建議使用水解蛋白奶粉，以降低牛奶蛋白的致敏性。

針對全母乳的母親，其飲食通常會限制蛋白質，臨床上新生兒的血便會在1到2周內消失，若新生兒症狀未得改善，除要確認媽媽是否有攝取到牛奶蛋白，確定飲食已排除牛奶蛋白，但新生兒仍有血便狀況，媽媽就需避免攝取到蛋及大豆蛋白。

母乳新生兒中，偶爾會有反覆血便的狀況，若因媽媽飲食攝取到微量的誘發蛋白質，新生兒的血便是微量且可自癒，建議媽媽維持現階段程度的飲食控制，不需另外加以改變或嚴格限制。

但排除上述情況後，新生兒仍有反覆且頻繁的血便，張淳翔提出2點建議，第一，可將母乳改成水解配方奶。尤其當媽媽認為飲食限制非常困擾，或有其他原因如回歸職場等想停止母乳哺餵。

第二，繼續使用母乳。若新生兒僅有輕微疾病表現，沒有其他腸胃不適、哭鬧、生長遲滯狀況，若媽媽願意繼續母乳哺餵且維持限制蛋白飲食，這樣的作法雖沒有完整研究，但對新生兒的傷害目前認為較低。

研究顯示，27位母親選擇僅限制牛奶攝取，並非全面限制蛋白池，經持續追中發現，新生兒在6個月大時都已無血便症狀。