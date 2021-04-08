251億元花哪去？科技部稱3期太空計畫「是機密」挨批

蔡英文總統上任後宣示要發展太空，行政院長蘇貞昌多次強調，他上任後簽的第一份公文就是251億元的三期太空計畫。立法院今天審議科技部擬定的太空發展法草案，立委林奕華表示，外人不知道這10年的計畫，科技部竟向立委稱「這是機密」。若真有機密，立法院教育及文化委員會可以創先例，開秘密會議審議，已利預算編列。

第三期計畫的重點是2019年起，每年發射一顆人造衛星。國家太空中心當年發射福衛七號，但2020和2021年都無衛星發射規畫。

太空中心日前表示，下一顆氣象衛星「獵風者號」原定今年第四季發射升空，能提升颱風路徑和強度預測精準度。但因新冠肺炎疫情影響太陽能電池交貨進度，「獵風者號」發射延緩半年，預計後年才會發射。

太空中心表示，獵風者號和福七一同規畫，通訊介面設計和福七相容，可從福七地面接收站操作。

按太空中心官網，獵風者衛星也是氣象衛星，不過觀測原理和福七不同，主要是接收GPS打到海面上的折射訊號，反推海面上漣漪程度，用來推估海面上的風場狀況，可用於提升颱風路徑和強度預測精準度。

接著，國家太空中心前主任林俊良日前表示，再下一顆衛星福衛八號預計2022年發射，解析度比福五多一倍。

官網指出，福八將結合人工智慧，可用在土地監控、防災勘災等領域。中央大學太空及遙測中心副教授劉千義舉例，目前的遙測衛星如果遇上雲層，拍不到地面照片。搭上人工智慧後，可先預測上空無雲的位置，助鏡頭拍到更多可用影像。