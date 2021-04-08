7-ELEVEN攜手畢嘉士基金會 首創打造「樂齡門市」

國發會去年宣布將提早進入人口負成長時代，預估2025年將提早進入超高齡社會，7-ELEVEN與長期關懷屏東地區長輩的畢嘉士基金會攜手推出全新的「樂齡門市」，將設立在屏東基督教醫院內的「7-ELEVEN屏基門市」營運模式轉型，全聘用45歲以上中高齡者擔任門市夥伴，從招募員工、改善工作手順、協助職務再設計等，為當地熟齡族創造工作機會，打造更友善的職場環境。

去年畢嘉士基金會透過以法人加盟身份加盟「7-ELEVEN屏基門市」，成為超商首創的樂齡門市，畢嘉士基金會舉辦超過4場、近80人參與的中高齡招募活動，從「省力化」、「適齡性」、「經營模式」三大方向著手，將乳品箱的重量減半、提供放大鏡、放大訓練課程手冊等，並考量樂齡店員的體力，調整原8小時排班工時改4～6小時為單位，培育中高齡夥伴的職場工作力。

7-ELEVEN表示，為打造全聘用中高齡夥伴的「屏基門市」，此次與畢嘉士基金會合作籌備期長達一年以上，從門市設置、建構經營模式、優化工作流程到人力聘用，與基金會共同研擬適合樂齡者的工作流程、規畫省力化輔助工具、安排門市現場觀摩等，因屏基門市的夥伴皆為45歲以上的中高齡者，透過「職務再設計」優化工作流程、設計專屬樂齡者的學習課表等，增進中高齡夥伴的工作效能，並安排彈性工時，讓樂齡夥伴更加速上手。

屏基門市內被顧客稱為「鬍子爺爺」的64歲胡俊富，為其中最高齡的夥伴，從警局退休的他喜歡嘗試新鮮事物學習，認為退休後仍要維持對外互動，因此選擇到7-ELEVEN服務，起初朋友們都覺得驚訝，後來看到他結帳流暢迅速、整理貨架、製作咖啡又結交許多新朋友，也大感羨慕他的退休後人生。

未來，7-ELEVEN與畢嘉士基金會將持續開發各類省力、節力裝置、優化工作流程，進一步發展「全齡就業指導」，編寫聘用與輔導手冊，擴大到其他門市使用，開創中高齡者更多就業機會與友善職場，打造銀髮族社區照顧網絡，陪伴長輩們「在地老化」，改變超商的服務新風貌。

7-ELEVEN為建構高齡友善環境，自去年起也發展首間「樂齡友善店型」，位於台北木柵的「7-ELEVEN指南門市」，因顧客多為長輩，便導入多項高齡友善措施，門市提供放大鏡、老花眼鏡、特製設有放大鏡的購物推車、溫水等小物，「千禧健康小站」提供健康測量以及樂齡用品販售專區，門市內不定期舉辦不老店長、桌遊等活動，預計今年底前將擴大到中南部開設「樂齡友善店型」，讓更多長輩能夠增加外出互動機會。