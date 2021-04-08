公園可合理播音樂 包租代管1.5萬免稅

在公園跳舞播音樂不用擔心侵犯版權了！行政院8日通過《著作權法》修法，開放音樂等作品可在公共場所合理播放。另外，內政部為了刺激包租代管，也將房東租金免稅額度從1萬元提升至1.5萬元。而針對外界關注的太魯閣事件，交通部長林佳龍是否會下台？政院仍堅持，「現在不是談這個的時機。」

放寬作品公共播放

原本《著作權法》規定，「擅自以公開口述、公開播送等方法侵害他人之著作財產權者，可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科75萬元以下罰金」。如果民眾在公園跳健身舞時播放音樂，依現行法規恐有觸法疑慮，法規修改後將修正公開播送定義、放寬作品播送權，並新增「再公開傳達權」。

經濟部表示，《著作權法》部分條文修正草案，隨數位科技與網路快速發展，有與時俱進的修法必要，並因應遠距教學的形態出現，需增訂遠距教學的合理使用規定，老師將著作權人的書籍放在網路上教學，是在合理使用的範圍，並不構成侵權，不過新法也增加修正機制，確保著作權仍有良好保障。

另外，內政部也送交「住宅法」第23條修正草案至立法院。內政部官員指出，為鼓勵住宅所有權人參與社會住宅包租代管，增加住宅所有權人參與誘因，將住宅所有權人於其住宅出租期間，所獲租金得減徵所得稅的但書規定，每屋每月租金收入免稅額度將由新台幣「10000元」調高為「15000元」。

政院堅持現非請辭時機

交通部長林佳龍近日已經向蘇貞昌院長與蔡總統請辭，不過當媒體問到相關進度時，政院發言人羅秉成仍堅持先前論述，強調現在不是談辭職的時機。

近來本報投書直指，新北、台中、苗栗、彰化等地陷入嚴重缺水，但近月以來確發生多起自來水管爆裂意外，缺水地卻讓民眾涉水通過水管爆裂處，因此質疑政府前瞻水預算整治費用浪費到哪裡？對此經濟部次長陳正祺表示，有規劃800億預算處理漏水問題。

漏水率有在下降

水利署副署長王藝峰也表示近年來漏水都有逐漸下降。不過他坦言，由於台灣水管主要幹道都在交通要道，面對長期重壓的確很容易發生意外，台水近來在汰換水管管材時有選用較耐壓的材質，水利署也有1910通報專線，民眾只要通報就會有專人處理。

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