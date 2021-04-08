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SARS時急診電腦曾發現病毒 創新抗菌電腦助攻台大防疫

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
凌華科技醫療產品事業中心經理杜原忠。記者邱宜君／攝影
凌華科技醫療產品事業中心經理杜原忠。記者邱宜君／攝影

17年前SARS疫情時，台大急診首次被迫關閉，當時的環境採檢結果，門把、電腦鍵盤都有病毒。電腦鍵盤是醫院清潔消毒容易忽略的死角，就算有規定清潔頻率，打掃阿姨也不太知道該怎麼清，為了不干擾醫護人員使用，也常常跳過沒清。

上述情況或許不會再發生。凌華科技與友達光電聯手研發出可快速清潔、全面抗菌的「公衛電腦」，已有6台進駐台大急診醫學部，預計還有14台會陸續導入疫病門診、防疫病房、兒童醫院等高感染風險的區域。

台大醫院今召開記者會進行實機展示，院長吳明賢表示，ICT產業是台灣的護國神山，台大醫院是自居國民健康守護神、世界一流的大學醫院，是結合ICT科技和醫療最好的場域。生策會副會長楊泮池表示，在疫情當中台灣表現很好，但是疫情對醫療造成的一大衝擊，是「遠距醫療」的必要，因為「一接觸，感染機會就變得很大」，因此智慧醫療、不接觸的醫療，變成未來必須走的路。

楊泮池表示，國家推動全民精準健康，最重要的王道就是「大數據」，要取得、看見、應用大數據，最重要的媒介就是「面板」。台灣面板是世界有名，全球面板三成是台灣做的，醫療面板更高達五成是台灣做的。

楊泮池表示，台大醫院就要用到好幾萬個面板，「一個門診就要四個面板，病房更多，每個都有，每個醫師手上都有一個面板」，如此才能掌握病人情況。遺憾的是，台灣廠商大部分還留在代工，沒有自己的品牌，送到國外掛牌之後賣回來，價格就翻了十倍、二十倍。應該要趕快反過來，讓國產的、經過認證的優質面板，提供醫療界安心使用、服務病患。

台大醫院急診醫學部主任黃建華表示，目前在急診較高感染風險的區域，共有6台公衛電腦。副主任楊培菁表示，5台在檢傷分類區、戶外篩檢貨櫃區、疑似個案留觀區、重症區等；另有1台互動式電腦，可以提供民眾查詢各項衛教資訊。

衛生福利部次長石崇良表示，衛福部會在各項會議中，鼓勵國內醫院多採用國產科技產品，部立醫院的採購也以國產為優先。有了這樣的設備，醫院在評鑑的感染管控項目將事半功倍、更容易過關，也可以避免過去SARS疫情時，電腦鍵盤成為環境媒介的遺憾。

凌華科技醫療產品事業中心經理杜原忠表示，公衛電腦是無螺絲設計，沒有凹槽、沒有鍵盤，全密封外殼，可以讓讓清潔人員在最短時間清潔乾淨。無邊框觸控面板、沒有實體按鍵，清潔時可以暫時鎖住觸控功能，清潔完解鎖就可以繼續使用。

杜原忠表示，醫護人員緊急狀況時需要戴手套，公衛電腦具備多點觸控的投射式電容顯示器，就算噴酒精、戴手套，也可以精準控制。電腦也全面覆蓋抗菌表面塗層，這是額外成本，但可以有效抑制99.9%細菌增生。

左起為衛福部次長石崇良、凌華科技董事長劉鈞、台大醫院院長吳明賢、友達光電總經理柯富仁、生策會副會長楊泮池。記者邱宜君／攝影
左起為衛福部次長石崇良、凌華科技董事長劉鈞、台大醫院院長吳明賢、友達光電總經理柯富仁、生策會副會長楊泮池。記者邱宜君／攝影
台大醫院院長吳明賢。記者邱宜君／攝影
台大醫院院長吳明賢。記者邱宜君／攝影

台大醫院 疫情 楊泮池

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