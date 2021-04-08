影／合歡山玉山杜鵑大爆發 粉白花朵襯山頭好美

每年4月起進入合歡山杜鵑花季，但去年因溫差大致花況欠佳，但今年疑因植物逢旱感受生存危機，高山杜鵑3月下旬就陸續綻放，現在石門山、合歡東峰及小奇萊沿途可見玉山杜鵑盛放，粉白相間的花朵布滿山頭，民眾可把握時間前往遊賞。

太魯閣國家公園管理處指出，合歡山和清境地區海拔逾1500公尺，因位居高山空氣清新，氣候涼爽舒適，每年4至6月是合歡山杜鵑花季，玉山杜鵑、紅毛杜鵑將接連綻放，粉紅、白花點綴高山美景，每年都吸引大批賞花人潮。

只不過，去年的杜鵑花季因受氣候溫差大影響，且逢2、3年一大開後的低潮期，花況欠佳，令不少遊客有些失望；但，今年疑因旱情觸發植物存活感，加上又逢盛開年，3月即發現杜鵑花苞量不多，甚至在同月下旬已見提前綻放。

近日行經台14甲線合歡山公路鳶峰停車場以上路段至昆陽，還有石門山周邊、松雪樓及滑雪山莊後方合歡東峰登山步道入口，以及從奇萊山登山口以上至小奇萊步道沿途均可見玉山杜鵑盛放，其中又以小奇萊0.7K處的花況最佳。

太管處合歡山管理站表示，每年4月起進入合歡山花季，並由玉山杜鵑率先登場，而目前粗估花開逾5成，後續仍有許多花苞待綻，花況可期，之後再由紅毛杜鵑上場，還有其他高山花卉和植物接力綻放，整個合歡山花季約可至9月底。