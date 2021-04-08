「山林職人」如何展現本事 林務局新書分享10案例

林務局今日發表「Learn From Forest 山林本事」新書，書中收錄10種山林職人的故事，藉由這些案例探索「在山林中衍生出人的本事」，讀者也可了解森林生態系服務所帶來的惠益，選擇人與自然共生共好的生活方式。

「Learn From Forest 山林本事」由林務局與天下雜誌合作出版，以「取之有道」、「森林家族」、「智者大山」及「森心暢快」4個主題，介紹屏東車城、桃園復興、苗栗南庄、南投中寮、花蓮卓溪、屏東來義、臺東成功、南投仁愛、嘉義阿里山及新竹橫山共10種山林職人本事。

林務局說，新書以細膩文字忠實呈現山林職人的傳統智識、技藝傳承、守護山林精神、永續經濟心法，以及山林生活的豐富滋味，除了人物故事及環繞主題的概念講解，更有「山村森活全景圖」、豐富生動的插畫、山村氛圍照片，使職人鮮明形象躍然紙上。

「Learn From Forest 山林本事」後續還有系列活動，4月18日在台北左轉有書舉辦新書分享會；即日起至4月11日止，凡購書者拍照上傳至「微笑台灣319鄉+」臉書專頁，即可參加小旅行抽獎活動，有機會抽中大山北月1日遊行程。相關訊息可上「林務局-森活情報站」臉書專頁（https://www.facebook.com/twforest ）、「微笑台灣319鄉+」臉書專頁（ https://www.facebook.com/smiletaiwan319 ）查詢。