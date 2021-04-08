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又標錯價！快車肉乾接連出包 顧客收貨見「手寫道歉信」讚：有心

聯合新聞網 / 綜合報導
顧客收到快車肉乾補償商品時，發現內附手寫道歉信。 圖／翻攝自PTT
顧客收到快車肉乾補償商品時，發現內附手寫道歉信。 圖／翻攝自PTT

知名肉乾品牌「快車肉乾」繼年初標錯價事件後，日前再次失手將蝦皮賣場的活動價標錯，令民眾踴躍下單，然而此次因數量龐大，快車肉乾不再比照年初事件全數出貨，改以補償方案換取消費者取消訂單，近日有人收到補償商品，發現內附一張「手寫道歉信」，大讚店家有誠意。

「快車肉乾」近3個月連續出包，先是年初時誤將200元商品標示為34元、250元標為84元，引來大量網友下單，損失約50萬元，當時業者雖承諾「全數發貨」，但因粉專曾出現「壞心人」、「有便宜不貪嗎」等負面用詞，成為網友熱議話題。

3日時再標錯活動價，誤將「3件299元」設為「3件折299」，被網友發現後貼文至PTT，再次造成網友哄搶，然而第二次因標錯價造成的訂單量過於龐大，若全數出貨恐影響正常營運，業者在粉專致歉表示會「加強員工教育訓練以及強力檢討作業流程」，同時祭出三項補償方案換取消費者諒解並取消訂單，包含同規格商品3包、賣場折價券100元5張、不限消費金額的賣場5折券1張。誠懇態度獲得網友支持「有感受到快車的誠意」、「我可以接受三選一的補償方案，希望你們能夠改善制度減少再犯錯」、「辛苦了，下次應該會更小心，加油」。

快車肉乾接連出包，業者再次於粉專道歉、檢討。 圖／翻攝自快車肉乾粉專
快車肉乾接連出包，業者再次於粉專道歉、檢討。 圖／翻攝自快車肉乾粉專

而選擇第一種補償方案者，快車肉乾也於近日寄出免費商品，有民眾收到後，驚喜發現包裝內附有一張「手寫道歉信」，立刻PO文分享稱讚，多數網友也認為業者很有誠意，「看起來很用心」、「每張信函都手寫的話，就真的有心」、「我覺得很用心欸，還手寫」、「手寫檢討書給過啦」、「看筆跡是一樣的，是犯錯員工的悔過書嗎」。

雖然有人質疑可能是用文書處理軟體將字體改成手寫印出，但比較網友分享的兩張道歉信，可看出字跡相同但字型有略微差異，道歉信作者恐怕寫了不只一張。

顧客收到快車肉乾補償商品時，發現內附手寫道歉信。 圖／翻攝自PTT
顧客收到快車肉乾補償商品時，發現內附手寫道歉信。 圖／翻攝自PTT

標錯價 蝦皮購物

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