工地粉塵惹怨每年逾3千件空汙陳情 環保署擬祭7大招

施工中的工地常有大量粉塵溢散，空汙引發民怨，據統計，全台每年約有10萬件營建工程，其中空汙陳情數每年平均高達3678件，為改善工地空氣品質，環保署今天預告修法，將加強工地空汙防制作業，祭出增加圍籬高度、提高覆蓋率、設置監測儀表等七大策略，預估懸浮微粒（PM10）每年可減量3415公噸，新法將於明年上路。

環保署空保處長蔡孟裕表示，營建工程排放的空氣汙染物以PM10為主，約占全國各汙染源排放量15%，近三年營建工程施工中工地數每年約10萬件，其中空氣汙染陳情件數每年平均3678件，陳情比率3.4％，希望降低營建工程的粒狀物排放量，提高民眾對環境的滿意度。

環保署今天預告「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」修正草案，提出七大加強管理措施，大型工程覆蓋率須從80%提升至90%以上，避免揚塵影響周邊住戶生活環境；大型工地出入口最容易有路面汙染，導致泥濘揚塵，未來將強制設置「自動洗車台」，車子離開工區時一定會經過自動洗車程序；必須清掃周邊鄰接道路，禁止工區往外延伸的路口出現「路面色差」。

另外，空氣品質較差的三級防制區的第二級工程，圍籬高度須從1.8公尺提高至2.4公尺，以免圍籬高度不足、遮蔽效果差；施工前要灑水抑塵、施工中要收集粉塵；大型工程設置監測儀表及錄影系統，監督工地是否管理不周或未落實空汙防治措施；施工機具、車輛易排放黑煙，須每日紀錄進入工地資料，並提供低汙染排放證明，盼減少黑煙排放。

蔡孟裕說，若工地沒有按照相關空汙防治規定，按照空汙法可開罰20萬至2000萬元，未來將召開研商、公聽會，收集各界意見，預計最快明年就可實施，但會給予緩衝時間讓營建業者預作準備。