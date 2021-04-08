快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工地粉塵惹怨每年逾3千件空汙陳情 環保署擬祭7大招

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署空保處長蔡孟裕今天預告「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」修正草案。記者吳姿賢／攝影
環保署空保處長蔡孟裕今天預告「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」修正草案。記者吳姿賢／攝影

施工中的工地常有大量粉塵溢散，空汙引發民怨，據統計，全台每年約有10萬件營建工程，其中空汙陳情數每年平均高達3678件，為改善工地空氣品質環保署今天預告修法，將加強工地空汙防制作業，祭出增加圍籬高度、提高覆蓋率、設置監測儀表等七大策略，預估懸浮微粒（PM10）每年可減量3415公噸，新法將於明年上路。

環保署空保處長蔡孟裕表示，營建工程排放的空氣汙染物以PM10為主，約占全國各汙染源排放量15%，近三年營建工程施工中工地數每年約10萬件，其中空氣汙染陳情件數每年平均3678件，陳情比率3.4％，希望降低營建工程的粒狀物排放量，提高民眾對環境的滿意度。

環保署今天預告「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」修正草案，提出七大加強管理措施，大型工程覆蓋率須從80%提升至90%以上，避免揚塵影響周邊住戶生活環境；大型工地出入口最容易有路面汙染，導致泥濘揚塵，未來將強制設置「自動洗車台」，車子離開工區時一定會經過自動洗車程序；必須清掃周邊鄰接道路，禁止工區往外延伸的路口出現「路面色差」。

另外，空氣品質較差的三級防制區的第二級工程，圍籬高度須從1.8公尺提高至2.4公尺，以免圍籬高度不足、遮蔽效果差；施工前要灑水抑塵、施工中要收集粉塵；大型工程設置監測儀表及錄影系統，監督工地是否管理不周或未落實空汙防治措施；施工機具、車輛易排放黑煙，須每日紀錄進入工地資料，並提供低汙染排放證明，盼減少黑煙排放。

蔡孟裕說，若工地沒有按照相關空汙防治規定，按照空汙法可開罰20萬至2000萬元，未來將召開研商、公聽會，收集各界意見，預計最快明年就可實施，但會給予緩衝時間讓營建業者預作準備。

空氣汙染 環保署 空氣品質

延伸閱讀

立委批台鐵對事件始末無法掌握 螺絲鬆到不行

二、三號機重啟罰單 台電不甩

知情人士：李義祥自開怪手拉工程車卻鬆脫

高市突檢高風險工地發現7項缺失 開罰裁處停工

相關新聞

陸上強風特報！ 北部9日高溫不到20度

中央氣象局今天表示，晚間起基隆北海岸、東北部可能有局部大雨發生；氣溫方面，各地低溫約攝氏17度左右，北部明天高溫降幅較明...

旱災衝擊？米價漲幅創61月新高 主計總處：沒有缺糧問題

主計總處今天公布三消費者物價指數（CPI）年增率1.26％，主因是國際原物料上漲，且去年低基期影響。其中國際原物料飆升造...

環保署嚴管營建空汙 毒物醫：PM10危害至少有6項

為降低營建工程懸浮微粒，環保署預告加嚴工程空污管制辦法，預估實施後，每年PM10將減量3415公噸。臨床毒物科醫師指出，...

東北季風增強！這些地區轉雨 今晚至明天局部雨勢大

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著中層短波槽東移，配合底層東北季風增強，今天迎風面地...

影／合歡山玉山杜鵑大爆發 粉白花朵襯山頭好美

每年4月起進入合歡山杜鵑花季，但去年因溫差大致花況欠佳，但今年疑因植物逢旱感受生存危機，高山杜鵑3月下旬就陸續綻放，現在...

影／台灣虎航首架A320neo新機正式亮相

台灣虎航第一架，也是國內第一架A320neo客機下午正式在桃園台灣飛機維修公司棚廠內亮相，台虎舉辦盛大的新機發表會，A3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。