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心臟長出果凍瘤甩來甩去 22歲女突中風栓塞北榮搶命

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
北榮心臟外科醫師郭姿廷(右)說明心臟黏液瘤發生情形，獲成功搶救的陳小姐(左）現身說法。記者陳碧珠／攝影
北榮心臟外科醫師郭姿廷(右)說明心臟黏液瘤發生情形，獲成功搶救的陳小姐(左）現身說法。記者陳碧珠／攝影

撲通撲通的心臟不但會長出腫瘤，更要小心一種像果凍狀的黏液瘤，會甩來甩去隨著血液竄到身體各處，若跑進腦部引發猝死。一名22歲的陳小姐，就因為這顆不定時炸彈，某天凌晨突然腦中風、雙腿下肢缺血、脾、腎等多處野栓塞，所幸經北榮團隊在24小時內成功搶回一命，還得以保留所有器官，免於截肢風險。

北榮心臟外科醫師郭姿廷表示，陳小姐是去年11月2日凌晨5點半，右半邊突然無法動彈被送來急診，發現他右手連輕微擺動、抓握都沒力氣時，即使才22歲，仍研判為急性缺血腦中風，會診放射科馬上取出血栓，以侵入方式將腦部塞住的血栓拉出讓血管疏通。

但沒想到患者後來又出現蒼白、疼痛、冰冷、麻痺，下肢雙腳竟然沒有脈搏，趕緊透過電腦斷層查看全身血管，看到少數腫瘤塞住下肢造成血液阻斷，過了膝蓋以下就沒有血流，個案在如此短暫時間出現多種症狀，非常不尋常，團隊進一步透過心臟超音波終於找到凶手，陳小姐左心房內竟有一個質地鬆散的腫瘤正隨著心跳甩來甩去，有點像果凍狀，其中的小碎片甩得非常厲害時，就隨血流漂到身體四處引發栓塞。

心臟黏液瘤因為像果凍般的，質地非常鬆散，郭姿廷醫師研判陳小姐的黏液瘤約6－7公分大，常出現在左右心房中間隔板，還會像葡萄一樣有個蒂頭，一定要切除減少復發風險，粗估復發率5－10％。

郭姿廷說，心臟黏液瘤雖是良性，卻是心臟最常見的腫瘤，國內好發率0.03％－0.1％，女大於男，常見30－60歲，到目前為止，心臟黏液瘤仍沒有辦法用基因檢測也無危險因子得以控制，就是一個突發性的狀況，大部分病人都是以不典型症狀被找到這顆不定時炸彈，常出現在左心房，腫瘤越大多伴隨心悸、倦怠、喘、發燒，嚴重則有肺水腫或心臟衰竭，若發現太晚，小碎片跑進腦部也有猝死可能。

郭姿廷並說，因心臟黏液瘤導致周邊動脈栓塞的發生率30％，像陳小姐這樣身體多處栓塞的狀況相當罕見，運氣更不好的是，當下肢動脈阻塞手術順利完成，雙腳血流恢復紅潤後，卻出現「再灌流症侯群」，雙腳轉為腫脹，造成腔室症侯群壓迫動脈血流，所幸會診整形快科進行筋膜切開術釋放雙腿壓力，經數周換藥、復健已能行走自如。

北榮急診部醫師李怡姿說，一般的中風主要分為腦梗塞以及腦出血，但小於45歲，特別是小於30歲的年輕型腦中風，要特別注意罕見問題造成，如主動脈剝離、自體免疫疾病，或像陳小姐這種心臟黏液瘤，其中，心臟引發的缺血性腦中風來源佔了15－35％。

北榮神經放射科主任羅兆寶則提醒，不同器官對於栓塞造成的缺血忍受度不同，但當家中有人出現急性缺血性中風，以腦部時間最短來看，一定要在三小時內就醫，以免造成難以挽回的後遺症。

北榮外科部主任曾令民率領心臟外科、神經放射、神經內科、重建整形外科、急診等各科合影。記者陳碧珠／攝影
北榮外科部主任曾令民率領心臟外科、神經放射、神經內科、重建整形外科、急診等各科合影。記者陳碧珠／攝影
心臟黏液瘤像果凍一樣質地非常鬆散，郭姿廷醫師研判陳小姐的黏液瘤約６－７公分大，常出現在左右心房中間隔板，還會像葡萄一樣有個蒂頭，一定要切除減少復發風險。圖／北榮提供
心臟黏液瘤像果凍一樣質地非常鬆散，郭姿廷醫師研判陳小姐的黏液瘤約６－７公分大，常出現在左右心房中間隔板，還會像葡萄一樣有個蒂頭，一定要切除減少復發風險。圖／北榮提供

腦中風 腫瘤 醫師

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