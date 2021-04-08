工讀生國定假日薪資應雙倍 雇主拒付最高罰100萬

薪水很重要！今年4月2日及4月5日為國定假日，依照「勞動基準法」第39條規定，時薪制的工讀生在國定假日出勤工作，單日出勤若在8小時內，雇主應給雙倍時薪，否則可依勞基法對雇主開罰2萬至100萬元罰鍰。

北市勞動局長陳信瑜指出，民眾利用國定假日出遊或返鄉探親，許多事業單位如量販店、超商、餐飲業者等，會雇用時薪制工讀生來因應消費人潮，但「工讀生仍享有國定日休假權益」。

因此若時薪制工讀生於國定假日出勤工作的時數在8小時內，其工資應加倍發給；若出勤超過8小時，雇主就應依勞基法第24條規定，加成計發加班費。

針對薪資算法，陳信瑜說明，以時薪160元為例，工讀生若在國定假日單日出勤8小時，每小時應雙倍薪資，因此雇主應發給工資為2560元（時薪160元×工作時數8小時×國定假日2倍薪資）。

單日若出勤超過8小時，第9至10小時應每小時再給3分之4倍薪資，也就是214元（時薪160元×4/3）；第11至第12小時應每小時再給付3分之5倍薪資，即267元（時薪160元×5/3）。

陳信瑜表示，若雇主在工讀生於國定假日出勤時，未給雙倍薪資，勞工可依勞基法第74條向雇主、主管機關（勞動局）或檢查機構申訴。

另外，勞動局也可依勞基法第79條第1項第1款，對雇主開罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰緩金額；勞工若遇雇主未依法給付薪資，可至勞動局「勞動即時通」（https://ap.bola.taipei/）進行線上申請調解，勞動局將會協助爭取權益。