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骨質追蹤照護很重要 骨鬆婦歷經5年治療喜獲勇骨

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
「活力得中山脊椎外科醫院」引進雙能量X光骨質密度檢查儀，經由短短數分鐘檢查幫婦人揪出嚴重骨質疏鬆。照片／業者提供
「活力得中山脊椎外科醫院」引進雙能量X光骨質密度檢查儀，經由短短數分鐘檢查幫婦人揪出嚴重骨質疏鬆。照片／業者提供

一位67歲婦人當初因不明腰酸背痛前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，考量她沒有接受過骨密篩檢，院長楊椒喬建議她接受雙能量X光骨質密度檢查，僅花費短短數分鐘揪出嚴重骨質疏鬆，她並接受該院骨質照護團隊的建議，耐心接受追蹤及藥物治療，歷經五年後，骨質密度趨近正常值，享有如正常年輕人般的勇骨，腰酸背痛也獲得改善。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，骨質疏鬆又被稱為「無聲無息的疾病」，常常沒有明顯不適，有些人僅出現腰酸背痛，直到發生骨折。以這名患者而言，當初到院接受雙能量X光骨質密度檢查時，T值（T-score）為-3.0，依照世界衛生組織（WHO）建議的診斷標準已達嚴重骨鬆。除了建議她接受藥物治療之外，並特別叮囑她需定期接受骨質密度追蹤檢查，免得遭遇骨折。

「活力得中山脊椎外科醫院」放射科組長侯辰芳則指出，骨折是骨鬆最被擔心的後遺症；如未及早篩檢出骨鬆，可能因輕微外力碰撞就造成骨折，嚴重時連帶造成患者活動力下降、長期臥床等併發症，因此骨鬆患者接受追蹤與治療就很重要。

侯辰芳進一步指出，因為藥物平均一年以上可看到效果，所以持續用藥者，至少一年以上、最好兩年，都接受骨質密度複檢，追蹤評估治療效果。為方便患者後續追蹤骨質密度，該院已引進雙能量X光骨質密度檢查儀，其輻射劑量低、準確性、精密度高，檢查過程快速只需約六分鐘，降低患者不適感。

這名婦人的骨鬆程度嚴重，持續接受有健保給付的藥物治療。兩年後複檢，T值已上升至-2.2，總計治療五年後再度複檢，T值恢復至-1.8，不僅趨近正常值（T值介於+1或–1），更和年輕人相仿。

為協助患者或高危險群者掌握骨齡，該院四月起組成骨質照護團隊，廣納醫師、護理師、個案管理師、放射師及藥師的專業力量，提供全方位的檢查、治療、追蹤與諮詢，讓骨鬆無所遁形，幫助大家都擁有一身勇骨。

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