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天熱用電量增 台電南投區處籲慎防「2大吃電獸」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
想要節電省荷包，不能不防範「吃電怪獸」11年以上的能源效率一級的老舊冰箱。圖／本報資料照
想要節電省荷包，不能不防範「吃電怪獸」11年以上的能源效率一級的老舊冰箱。圖／本報資料照

國內旱象持續嚴峻，水庫乾涸致水情吃緊，也恐影響水力發電，但民生用電量卻隨天氣轉趨炎熱而增加，台電南投區處呼籲民眾節約用電，提醒防範「2大吃電怪獸」，並傳授節能4招，只要落實執行小撇步，電費至少可以年省逾5000元。

台電南投區處指出，近年氣候異常，除夏季延長且更熱，台灣今年水情更因旱象家劇，進入極其嚴峻且吃緊的狀態，因此民眾除了要記得節約用水，也要隨著天氣逐漸轉熱，學會「節能4招」降低用電量，節電省荷包，也用行動愛護地球。

台電南投區處業務副處長林德義說，第1招「乾坤大挪移」汰換老舊家電，選購有節能標章的家電，尤其特別防範「2大吃電怪獸」11年以上的定頻冷氣機、冰箱；第2招「凌波微步」冷氣溫度調至26至28度，搭配電扇加速冷空氣循環。

第3招「一指神功」養成隨手關燈及拔插頭的好習慣，尤其是電視機或有顯示時間的微波爐、音響、電腦螢幕及顯示溫度的冷氣機等電器；第4招「降龍十八掌」就是申辦電子帳單、下載台灣電力App及使用行動支付繳電費。

台電南投區處表示，根據經濟部能源局推算，汰換逾11年能源效率一級定頻老舊冷氣機、老舊冰箱，前者光夏季可省下663度電約1741元電費，後者則每年省526度電約1381元電費；冷氣溫度每調高1度，一年約可省6%左右的電費。

此外，要是養成隨手關燈及拔插頭，一年再省1000多元，因此只要落實執行「節能4招」，年省逾5000元電費非難事；另在台電官網電力生活館省電專區有更多節電撇步。

台電南投區處業務副處長林德義（右4）傳授「節能4招」教民眾節電省荷包。圖／台電南投區處提供
台電南投區處業務副處長林德義（右4）傳授「節能4招」教民眾節電省荷包。圖／台電南投區處提供
台電南投區處呼籲節約用電，並傳授「節能4招」教民眾節電省荷包。圖／台電南投區處提供
台電南投區處呼籲節約用電，並傳授「節能4招」教民眾節電省荷包。圖／台電南投區處提供
想要節電省荷包，不能不防範「吃電怪獸」11年以上的能源效率一級的定頻老舊冷氣機。圖／本報資料照
想要節電省荷包，不能不防範「吃電怪獸」11年以上的能源效率一級的定頻老舊冷氣機。圖／本報資料照

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