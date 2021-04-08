貼近親友探病需求 高醫今年起設置花卉自動販賣機
在國外已經行之有年的花卉自動販賣機，今年開始進駐高雄醫學大學附設中和紀念醫院，販售各式國產花卉花束，並規畫4月下旬擴大進駐中榮民總醫院，讓民眾方便買花。農委會農糧署表示，花卉販賣機可為花卉消費方式增加新的選擇，同時也提供花藝工作者展現花藝作品，讓更多消費者看見國產花卉之美，增加國產花卉消費機會。
農糧署表示，去年10月到今年1月，火鶴花協會在台鐵新左營站設置花卉自動販賣機，以不同規格尺寸、價位、花材，或因應不同節慶的花束產品，測試通勤族群及旅客的接受度，反應良好。為進一步掌握不同場合的用花方式與消費行為，火鶴花協會今年在醫療院所設點販賣。醫療院所對花卉要求與一般商業空間不同，以適合醫療院所使用的國產花卉為優先，另需考慮擺放與後續養護便利性，以及避開特定花卉種類、花朵數量等民俗禁忌。
農糧署說，花卉販賣機除提供販售花卉外，販售機也可提供花藝工作者展示花卉作品，消費者可循作品上的小卡找到花店或花藝教室聯絡資訊，創造後續商機與促進花卉消費機會，另外評估提供給新進花藝工作者或學生彼此交流展示等。
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