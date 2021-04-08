快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

貼近親友探病需求 高醫今年起設置花卉自動販賣機

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
每個花束作品都會提供設計者的聯絡方式，增加後續銷售機會。圖／農糧署提供
每個花束作品都會提供設計者的聯絡方式，增加後續銷售機會。圖／農糧署提供

在國外已經行之有年的花卉自動販賣機，今年開始進駐高雄醫學大學附設中和紀念醫院，販售各式國產花卉花束，並規畫4月下旬擴大進駐中榮民總醫院，讓民眾方便買花。農委會農糧署表示，花卉販賣機可為花卉消費方式增加新的選擇，同時也提供花藝工作者展現花藝作品，讓更多消費者看見國產花卉之美，增加國產花卉消費機會。

農糧署表示，去年10月到今年1月，火鶴花協會在台鐵新左營站設置花卉自動販賣機，以不同規格尺寸、價位、花材，或因應不同節慶的花束產品，測試通勤族群及旅客的接受度，反應良好。為進一步掌握不同場合的用花方式與消費行為，火鶴花協會今年在醫療院所設點販賣。醫療院所對花卉要求與一般商業空間不同，以適合醫療院所使用的國產花卉為優先，另需考慮擺放與後續養護便利性，以及避開特定花卉種類、花朵數量等民俗禁忌。

農糧署說，花卉販賣機除提供販售花卉外，販售機也可提供花藝工作者展示花卉作品，消費者可循作品上的小卡找到花店或花藝教室聯絡資訊，創造後續商機與促進花卉消費機會，另外評估提供給新進花藝工作者或學生彼此交流展示等。

高醫附設中和醫院花卉自動販賣機設置情形。圖／農糧署提供
高醫附設中和醫院花卉自動販賣機設置情形。圖／農糧署提供

農糧署 火鶴花

延伸閱讀

考量收治新冠肺炎案量大 高醫臨時補為AZ疫苗接種院所

只限3周 孕婦及嬰幼兒到高醫進行口腔檢查免掛號費

醫院陪探病實名制 下周起電子化

加速疫調 醫院陪探病實名制電子化將上路

相關新聞

陸上強風特報！ 北部9日高溫不到20度

中央氣象局今天表示，晚間起基隆北海岸、東北部可能有局部大雨發生；氣溫方面，各地低溫約攝氏17度左右，北部明天高溫降幅較明...

旱災衝擊？米價漲幅創61月新高 主計總處：沒有缺糧問題

主計總處今天公布三消費者物價指數（CPI）年增率1.26％，主因是國際原物料上漲，且去年低基期影響。其中國際原物料飆升造...

環保署嚴管營建空汙 毒物醫：PM10危害至少有6項

為降低營建工程懸浮微粒，環保署預告加嚴工程空污管制辦法，預估實施後，每年PM10將減量3415公噸。臨床毒物科醫師指出，...

東北季風增強！這些地區轉雨 今晚至明天局部雨勢大

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著中層短波槽東移，配合底層東北季風增強，今天迎風面地...

影／合歡山玉山杜鵑大爆發 粉白花朵襯山頭好美

每年4月起進入合歡山杜鵑花季，但去年因溫差大致花況欠佳，但今年疑因植物逢旱感受生存危機，高山杜鵑3月下旬就陸續綻放，現在...

影／台灣虎航首架A320neo新機正式亮相

台灣虎航第一架，也是國內第一架A320neo客機下午正式在桃園台灣飛機維修公司棚廠內亮相，台虎舉辦盛大的新機發表會，A3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。