趁標錯價下單是壞心人？快車肉乾首出包賠50萬反嗆引爭議 第二次擋不住鉅賠道歉滅火成功
image source :粉專/快車肉乾
文／羅文芳
3月中蝦皮才將肯德基蛋塔、萊爾富衛生紙串標錯價，湧入萬名網友搶訂，宣布退訂單補償方案後，仍造成網友不滿，4 月3日知名肉乾品牌「快車肉乾」也發生近期第二次失誤，內部人員上架蝦皮時把「3件299元」卻誤設為「3件折299元」引起網友討論，登上網路溫度計《宅配美食網路口碑排行榜》榜首。
image source :宅配美食網路口碑排行榜(分析期間： 2021/01/07~2021/04/06)
首出包認賠50萬出貨 粉專批消費者「壞心人」聲量飆
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，快車肉乾在近三個月內，就發生過兩次標錯價事件，1月2日他們同樣在蝦皮設錯金額，200元商品只賣34元，250元牛肉乾也只要84元，在粉絲提醒下才發現並修正，雖然反賠50萬仍強調會正常出貨，但事後在粉專反嗆趁機大量下單者是「貪便宜壞心人」造成二次爭議引起722筆聲量。
4月3日則是將「3件299元」誤設「3件折299元」，因為擋不住訂單賠款會影響營運，在粉專致歉表示會加強員工教育，提供三種補償方案，包含免費提供1組共3包免費的商品、蝦皮賣場折價券100元面額五張 、蝦皮賣場折價券五折券乙張，引起網友留言支持聲援「有誠意」、「下單者應退訂」等聲量465筆。
▲快車肉乾近三個月發生兩次標錯價事件，皆引起網友關注。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/01/01 - 2021/04/07）
標錯價下單是壞心人還是商家問題？快車肉乾引起話題
再從《KEYPO大數據關鍵引擎》查看快車肉乾在近三個月的探索概念，可以看見快車肉乾在第一次標錯時，提及趁機下單者是「壞心人」、「貪便宜」、「花50萬看一下世間的冷暖」等話題，引起正反方網友討論。
有人覺得店家認賠還出貨很佛心，敬佩快車作法強調「貪小便宜還理直氣壯的消費者真的就是醜陋！支持有擔當負責任的企業！快車加油」，但另派網友則認為標錯價是公司內部問題，怎麼反而指責消費者？
即使事後快車肉乾小編移除貼文爭議字眼，在留言處強調「並不是指所有下單的人啦，不要多想歐！」仍引起部分網友不滿，覺得「內心話是內心話，對外發言則是一種公關行為，公關只能處理危機，不能製造危機」。
至於第二次標錯價事件，快車肉乾火速道歉認錯，提供補償方案後，網友反應大部分都給予支持留言「店家的處理方案很努力彌補，快車肉乾加油」、「肉乾好吃，但是連續犯錯要檢討」。
▲快車肉乾標錯價事件，讓網友針對消費者趁機標錯價是否為「貪小便宜」行為進行討論。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／探索概念（分析區間：2021/01/01 - 2021/04/07）
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年1月1日至2021年4月7日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『快車肉乾』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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