旱象持續 彭啟明：未來一兩周仍難有減緩的可能性

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天下半天開始有點改變，目前位於廣東附近正有道鋒面雲系，也伴隨旺盛閃電對流，可惜這道鋒面可能就只在廣東到福建附近發展，不會到台灣來，只能略增加台灣附近的水氣。

他說，台灣附近主要還是受到高壓東移，東北風增強，配合上水氣，下午開始到晚上，北部東北部雲量會顯著增多，迎風面的雨勢將會逐步增多，配合上地形，有局部較大雨勢發生機會。中南部溫度略降，雲量略增，變化不若北部明顯。

這波的變化將持續到周六上半天，他說，周六下半天開始逐漸轉為偏東風，東半部雲量會略增，易有陣雨，各地溫度會回溫，西半部將有機會接近或超過30度，回到較悶熱的天氣，這將會持續到下周二，好像又回到夏天的感覺。不過下周三開始，東北風又增強，北部東半部溫度顯著下滑，又會有四五天都是東北風型的天氣類型。

「這幾波的東北風，所帶來的水氣並不多」，彭啟明說，只有在北部東半部的迎風面，因為地形發展出來的局部降雨較為顯著，桃園以北到東半部是局部偶陣雨。中南部仍看不到有較大雨勢發展，未來一到兩周仍難有減緩旱象的可能性。

彭啟明說，這幾天大家關心的就是預期菲律賓東方海面可能發展的熱帶擾動，是否會發展成為颱風，其實這系統仍只是在氣象模式中，只是假想，根本都還沒成行落地，但可能是影響台灣4月下半期降雨多寡的關鍵因素之一。

他表示，目前各種的預測還頗為分歧，尚沒有可以直接參考的價值，尤其4月有颱風發展很正常，但真正要接近影響台灣的機會頗低。

就以未來可能路徑發展，彭啟明表示，如果颱風真的生成，往菲律賓到南海走，這就比較期待可能帶來部分水氣，有些降雨機會。如果較遠處就北上，台灣附近就會持續偏北風，很類似目前的天氣，降雨的條件就會較差。

他說，目前尚無法非常斷定未來的情境，只能順著未來的發展，由專業預報人員的判斷供參考，過度的解讀或延伸，很容易浪費掉大家的時間，也還沒有太多意義。