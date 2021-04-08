快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旱象持續 彭啟明：未來一兩周仍難有減緩的可能性

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
目前位於廣東附近正有道鋒面雲系，也伴隨旺盛閃電對流，可惜這道鋒面可能就只在廣東到福建附近發展，不會到台灣來，只能略增加台灣附近的水氣。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」
目前位於廣東附近正有道鋒面雲系，也伴隨旺盛閃電對流，可惜這道鋒面可能就只在廣東到福建附近發展，不會到台灣來，只能略增加台灣附近的水氣。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天下半天開始有點改變，目前位於廣東附近正有道鋒面雲系，也伴隨旺盛閃電對流，可惜這道鋒面可能就只在廣東到福建附近發展，不會到台灣來，只能略增加台灣附近的水氣。

他說，台灣附近主要還是受到高壓東移，東北風增強，配合上水氣，下午開始到晚上，北部東北部雲量會顯著增多，迎風面的雨勢將會逐步增多，配合上地形，有局部較大雨勢發生機會。中南部溫度略降，雲量略增，變化不若北部明顯。

這波的變化將持續到周六上半天，他說，周六下半天開始逐漸轉為偏東風，東半部雲量會略增，易有陣雨，各地溫度會回溫，西半部將有機會接近或超過30度，回到較悶熱的天氣，這將會持續到下周二，好像又回到夏天的感覺。不過下周三開始，東北風又增強，北部東半部溫度顯著下滑，又會有四五天都是東北風型的天氣類型。

「這幾波的東北風，所帶來的水氣並不多」，彭啟明說，只有在北部東半部的迎風面，因為地形發展出來的局部降雨較為顯著，桃園以北到東半部是局部偶陣雨。中南部仍看不到有較大雨勢發展，未來一到兩周仍難有減緩旱象的可能性。

彭啟明說，這幾天大家關心的就是預期菲律賓東方海面可能發展的熱帶擾動，是否會發展成為颱風，其實這系統仍只是在氣象模式中，只是假想，根本都還沒成行落地，但可能是影響台灣4月下半期降雨多寡的關鍵因素之一。

他表示，目前各種的預測還頗為分歧，尚沒有可以直接參考的價值，尤其4月有颱風發展很正常，但真正要接近影響台灣的機會頗低。

就以未來可能路徑發展，彭啟明表示，如果颱風真的生成，往菲律賓到南海走，這就比較期待可能帶來部分水氣，有些降雨機會。如果較遠處就北上，台灣附近就會持續偏北風，很類似目前的天氣，降雨的條件就會較差。

他說，目前尚無法非常斷定未來的情境，只能順著未來的發展，由專業預報人員的判斷供參考，過度的解讀或延伸，很容易浪費掉大家的時間，也還沒有太多意義。

彭啟明 颱風

延伸閱讀

4月降雨顯著偏少 彭啟明：短期看不到旱象可解的時機點

不祥之兆？昨晚台北驚見血月 原來空汙造成的

4月降雨仍偏少 彭啟明：5、6月的偏少機會也較高

北部現在是霧還是霾？ 彭啟明解惑了

相關新聞

陸上強風特報！ 北部9日高溫不到20度

中央氣象局今天表示，晚間起基隆北海岸、東北部可能有局部大雨發生；氣溫方面，各地低溫約攝氏17度左右，北部明天高溫降幅較明...

旱災衝擊？米價漲幅創61月新高 主計總處：沒有缺糧問題

主計總處今天公布三消費者物價指數（CPI）年增率1.26％，主因是國際原物料上漲，且去年低基期影響。其中國際原物料飆升造...

環保署嚴管營建空汙 毒物醫：PM10危害至少有6項

為降低營建工程懸浮微粒，環保署預告加嚴工程空污管制辦法，預估實施後，每年PM10將減量3415公噸。臨床毒物科醫師指出，...

東北季風增強！這些地區轉雨 今晚至明天局部雨勢大

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著中層短波槽東移，配合底層東北季風增強，今天迎風面地...

影／合歡山玉山杜鵑大爆發 粉白花朵襯山頭好美

每年4月起進入合歡山杜鵑花季，但去年因溫差大致花況欠佳，但今年疑因植物逢旱感受生存危機，高山杜鵑3月下旬就陸續綻放，現在...

影／台灣虎航首架A320neo新機正式亮相

台灣虎航第一架，也是國內第一架A320neo客機下午正式在桃園台灣飛機維修公司棚廠內亮相，台虎舉辦盛大的新機發表會，A3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。