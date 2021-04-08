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午後變天轉濕涼 吳德榮：無法紓解桃園以南的旱情

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面雲系在華南逐漸接近，台灣上空大多晴朗無雲，東南側海面有低雲，伴隨微弱回波，各地無降雨。台灣在鋒面前暖氣團內，各地低溫皆回升。

他說，今天上午各地仍偏暖。下午鋒面到，東北風緊隨南下，冷空氣比上波弱、但水氣較多，影響至周六上午；北部及東半部轉有雨，中南部雲量略增、山區有局部短暫雨的機率；北台灣轉涼，其他地區氣溫稍降。此波鋒面在迎風面的降雨，雖較前波明顯許多，但無法紓解背風面桃園以南的旱情。今天北部16至25度，中部16至32度，南部17至33度，東部16至28度。

周六下午起北部漸好轉、氣溫回升；東半部及山區有局部短暫雨。周日至下周二白天西半部晴時多雲、氣溫續升；東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。

下周二晚至周三另一波鋒面影響，北部及東半部轉有雨，中南部山區亦有局部短暫雨的機率；北台灣轉涼，其他地區氣溫稍降。

他說，最新歐、美模式10天的模擬顯示，西北太平洋有颱風生成的機率，但位置、強度差異皆甚大。由於科技的極限，模式模擬10天的位置誤差常超過1000公里，若依據不確定性這麼大的資料，去討論台灣將會受到什麼樣的直接、間接影響，也是枉然。

他說，自1958年起至2020年，僅有43個的4月颱生成，其中4個曾發布警報；氣象局「颱風百問」資料更顯示，1911至2020年來只有1個4月颱符合侵台定義；故以氣候統計而言，4月颱侵台機率1％，是極低的。不過，既然目前資料有這麼大的不確定性，更需要持續觀察。

颱風 吳德榮 氣象局

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