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飯店這設計讓人看光光？她貼出照片稱詭異網友笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
網友納悶「為什麼飯店要設計這種看人洗澡的」，想不到不少人看到照片卻笑瘋提醒「有簾子啦」。 圖／截自臉書「爆怨2公社」
網友納悶「為什麼飯店要設計這種看人洗澡的」，想不到不少人看到照片卻笑瘋提醒「有簾子啦」。 圖／截自臉書「爆怨2公社」

某些飯店、旅館為了能引光進廁所以及安全考量，會在廁所一側使用透明玻璃。一名網友在臉書「爆怨公社」貼出一張飯店的廁所照片，從床上往廁所方向看去無論是浴缸、馬桶、淋浴間都清晰可見，不禁讓他納悶「為什麼飯店要設計這種看人洗澡的阿」，想不到不少人看到照片卻笑翻「有簾子啦」。

從網友貼出的照片可以看到，大面積的透明玻璃讓廁所一覽無遺，從靠窗的浴缸、左側的淋浴間到右側面向床的馬桶，讓浴室內的人一舉一動都被看光光，讓他抱怨「不覺得有點詭異嗎」。想不到不少人從照片直接突破盲點，笑稱「有簾子啦！快拉上」。

網友指出這種設計經常可見，通常是為了能讓空間有放大的效果，更重要的是如果有小孩或長者同行，大人也可以隨時掌握狀況，是安全考量，若需要隱私，一般也都會有簾子可以拉下。

不少網友則歪樓笑稱「是情趣」、「因為這通常不會是一個人去」，但對於馬桶面向床，還是頗為介意，無奈表示「上廁所的時候最討厭」、「看別人如廁已經不是情趣了」，另有人提到這類型設計的飯店很多，不少五星級飯店也是如此。

爆怨公社 汽車旅館

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