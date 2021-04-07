快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬里海漂豬驗出非洲豬瘟 蘇貞昌：嚴密監控細節

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌今天透過臉書表示，台鐵發生重大意外，各部會齊心投入救災復原，但邊境的防疫措施仍然全力以赴，為國人守護台灣豬。圖取自蘇貞昌臉書
行政院長蘇貞昌今天透過臉書表示，台鐵發生重大意外，各部會齊心投入救災復原，但邊境的防疫措施仍然全力以赴，為國人守護台灣豬。圖取自蘇貞昌臉書

新北萬里海漂豬驗出非洲豬瘟。行政院長蘇貞昌今天透過臉書表示，台鐵發生重大意外，各部會齊心投入救災復原，但邊境的防疫措施仍然全力以赴，為國人守護台灣豬。

蘇貞昌表示，連假最後一天，海巡署發現一頭海漂病死豬，檢驗呈現非洲豬瘟陽性反應。內政部警政署立即出動警力站崗，全面移動管制方圓10公里豬場，行政院農業委員會啟動疫調、訪視全國養豬場。

蘇貞昌說，直到現在，仍有無數夥伴在第一線奔走，加強沿海查緝、訪視豬農、盯緊屠宰場動向。為了國人同胞的食品安全，這個團隊必須戰戰兢兢、嚴密監控所有細節。

他表示，一個國家要正常運作，政府方方面面都要顧到，除了繼續對抗百年大疫、應對百年大旱，同時維持經濟成長、供電穩定。如果有哪裡做得不夠好，更要負起責任深自檢討、繼續努力，才能讓國家繼續向前進。

朝野立委今質詢時也關切是否成為防疫破口及後續處理，海洋委員會主委李仲威在內政委員會答詢時表示，海巡署已加強巡邏勤務的密度跟強度，雖然會造成民怨，但會加強宣導，一定要守住。

海巡署 非洲豬瘟 蘇貞昌

延伸閱讀

台灣本島發現非洲豬瘟海漂豬 蘇貞昌籲各部會料敵從寬

相關新聞

地牛翻身！ 21:19規模4.9有感地震 最大震度花蓮4級

地牛翻身，根據中央氣象局地震報告指出，4月7日21:19發生規模4.9地震，震央花蓮縣壽豐鄉深17km，最大震度花4投3...

東北季風增強 8日入夜後北海岸及宜蘭防大雨

中央氣象局表示，明天下半天東北季風增強，持續影響至10日，特別提醒明天入夜後至9日，北海岸、宜蘭地區可能會有局部大雨發生

無法忘懷！水母在身邊悠游 夢幻景象在眼前真實上演

戴面鏡入水，放眼下望，數以百計的水母在身邊悠游，那宛如另個宇宙、平靜又夢幻的景象在眼前真實上演，感動得我熱淚盈眶、面鏡積水！

好端端的怎麼就吐釘子了？ 金馬新導拍《南巫》：不平等待遇是大馬華人被下的降頭

張吉安溫柔地說鬼故事，他一點也不想嚇人，他想用最寫實真誠的方式，說位於馬泰邊界多元民族的家鄉事。

台灣、西班牙聯手 17世紀珍貴手稿再次問世

《奧古斯特公爵圖書館菲律賓唐人手稿》的發掘和付梓，最重要的貢獻是和其他陸續被發現的辭典、手稿得以相互比對研究。這些辭典分別在不同國家典藏的奧妙（菲律賓、西、德、義，英）

中翻英用直譯不好嗎？從「脫褲子放屁」的英文說起

語言的遞嬗演變，也可能會出人意表，有時甚至絲毫不留情面，讓鐵口直斷的專家灰頭土臉，讓教科書式的金科玉律生鏽長斑。不過適時地運用合理的直譯，譬如「脫褲子放屁」（to take off your pants to fart），順著英文的規則來組織，但又沿用中文的譬喻來措詞，以低調的方式給兩個語言搭橋，做個有主體性的文化交流，這種心態和作法，應該是阻力較小，也是比較穩妥的吧？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。