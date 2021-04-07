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萬里海漂豬驗出非洲豬瘟 蘇貞昌：嚴密監控細節
新北萬里海漂豬驗出非洲豬瘟。行政院長蘇貞昌今天透過臉書表示，台鐵發生重大意外，各部會齊心投入救災復原，但邊境的防疫措施仍然全力以赴，為國人守護台灣豬。
蘇貞昌表示，連假最後一天，海巡署發現一頭海漂病死豬，檢驗呈現非洲豬瘟陽性反應。內政部警政署立即出動警力站崗，全面移動管制方圓10公里豬場，行政院農業委員會啟動疫調、訪視全國養豬場。
蘇貞昌說，直到現在，仍有無數夥伴在第一線奔走，加強沿海查緝、訪視豬農、盯緊屠宰場動向。為了國人同胞的食品安全，這個團隊必須戰戰兢兢、嚴密監控所有細節。
他表示，一個國家要正常運作，政府方方面面都要顧到，除了繼續對抗百年大疫、應對百年大旱，同時維持經濟成長、供電穩定。如果有哪裡做得不夠好，更要負起責任深自檢討、繼續努力，才能讓國家繼續向前進。
朝野立委今質詢時也關切是否成為防疫破口及後續處理，海洋委員會主委李仲威在內政委員會答詢時表示，海巡署已加強巡邏勤務的密度跟強度，雖然會造成民怨，但會加強宣導，一定要守住。
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