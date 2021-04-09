全國電子4/9-4/13破盤限時下殺最低28折！

家電9折揪等這一刻，8K電視最高現折7萬，精選商品加1元多1件電腦舊換新最高現折2500元，銀行回饋最高5500！

快抓住春天的尾巴，全國電子祭出春季最後一檔優惠，4月9日起至4月13日破盤五天，家電9折！限時下殺最低28折，家電精選商品享加1元多1件，8K電視最高現折7萬，買電視再送Dyson，指定銀行刷卡最高回饋5500，激殺的優惠揪感心價格也觸動消費者的心，換家電就等這一刻。不僅家電激省下殺，來全國電子電腦舊換新，現在揪是時候，指定電腦最高現折2500元，Apple指定商品最低5折起！綁定LINE好友消費拿LINE POINTS，再享空調免費場勘再抽好禮，4/30前購買空調還有機會抽高志綱簽名球！「揪感心親子DIY體驗營」現正報名中，一起帶著小寶貝體驗DIY手做下午茶，品嚐親手做的專屬甜點，享受親子快樂時光！

全國電子0409-0413破盤五天「揪等這一刻」家電9折，電腦舊換新最高現折2500元，精選商品加1元多1件，空調早鳥再享免費到府服務！ 圖／全國電子 提供

全國電子4/9-4/13破盤五天「揪等這一刻」家電激省下殺28折！

春夏季節交替，家電也該換季一夏，揪感心的全國電子為讓消費者抓住春天優惠的尾巴，4/9-4/13祭出激省破盤優惠。家電9折，激殺折扣最低28折，滿額還有精選商品加1元多1件，時尚家電Dyson 吸塵器、高島電動按摩椅、LAURASTAR掛燙刷、Panasonic大烤箱等….還有多樣1元商品任你挑。

【左】全國電子8K電視狂降7萬，換電視揪要趁現在，全國電子電視出清7折起，指定電視再送Dyson、伊萊克斯等…，璀璨視界讓你的生活變得更有趣。【右】全國電子空調獨家優惠價，Dyson涼風智慧空氣清淨機TP04 冷氣加價購6折只要$13,888(原價$22,900)！ 圖／全國電子 提供

你還在4K嗎?全國電子8K電視狂降7萬，換電視揪要趁現在，三星高畫質8K電視親民價讓消費者直呼揪感心，智慧家電正夯75吋大電視LG AI語音物聯網電視下殺近3萬，全國電子電視出清7折起，指定電視再送Dyson、伊萊克斯等…，璀璨視界讓你的生活變得更有趣。

每到換季，家裡的毛小孩就開始大掉毛，全國電子讓你遠離過敏，激省下殺守護您的健康，換季家電必備掃地機器人28折、dyson空氣清淨機43折限量快搶，換家電揪要趁現在！

全國電子破盤揪利害，指定12家銀行刷卡滿額最高送5500，不僅有刷卡回饋還有大獎等著你，刷花旗銀行揪完美抽Dyson Supersonic美型吹風機，刷星展銀行全國展心意抽dyson空氣清淨機。

電腦舊換新 買指定Intel® 機種電腦 最高現折2500元！

才開學不久，電腦動不動就跑不動，遊戲lag變成豬隊友，不要再讓你的電腦卡卡了，全國電子推出電腦舊換新現折優惠「搭載Intel® Core™ i5，舊換新現折1,500元；搭載Intel® Core™ i7，舊換新現折2,500元」，讓你Take it easy工作電競、文書一次搞定。破盤換季出清Apple指定多款商品最低5折起，數位遊戲商品更是獻出SWITCH 瑪利歐狂怒派對同捆組優惠價12,900元，撿便宜揪要趁現在。

電腦舊換新 買指定Intel® 機種電腦 最高現折2500元！ 圖／全國電子 提供

綁定LINE好友 享空調免費場勘再抽好禮，消費滿萬再拿LINE POINTS！

全國電子領先業界推出「空調免費場勘服務」，一推出大受好評詢問度報表，LINE綁定會員數成長兩成，全國電子表示綁定LINE好友，好康享不完不僅享「空調免費場勘服務」還可再抽好禮，現在買空調綱綱好，四月底前完成安裝就有機會獲得「護國神綱」高志綱的簽名球唷。LINE POINTS 假日大FUN送，週末六日到門市消費滿萬登錄發票再拿LINE POINTS，綁定LINE好友優惠好康不漏接，揪讓好康LINE著你。

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「揪感心親子DIY體驗營」熱烈報名中，萌小孩上課囉！

全國電子深耕台灣45年，不僅推出多元豐富的家電與新潮數位體驗，更是推出全國電子「揪感心親子DIY體驗營」親子特色體驗，邀請大朋友帶著小朋友一同參與揪感心親子DIY體驗營，體驗手作專屬下午茶、品嚐美味甜點、帶回可愛小禮，共度親子揪感心的快樂時光！

全國電子推出「揪感心親子DIY體驗營」親子特色體驗，邀請大朋友帶著小朋友一同參與揪感心親子DIY體驗營，體驗手作專屬下午茶、品嚐美味甜點、帶回可愛小禮，共度親子揪感心的快樂時光！ 圖／全國電子 提供

全國電子酒泉店4/9嶄新登場 提供情境3C新潮數位體驗

全國電子致力提供新潮數位體驗，酒泉店於4/9盛大開幕，提供更舒適的數位購物體驗，開放式的體驗空間，陪伴消費者迎接全新數位生活。4/9-4/13開幕期間消費滿額不僅拿好禮還有機會抽走電視、冰箱、洗衣機，現場還有美食廚藝達人教你用好家電完成美味食物唷，廣邀消費者一起來參觀體驗！＊酒泉店：台北市大同區酒泉街111、113、115號 02-25997278

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