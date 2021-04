台鐵票價25年沒變過 網籲「調漲救品質」：早該這樣做

語言的遞嬗演變,也可能會出人意表,有時甚至絲毫不留情面,讓鐵口直斷的專家灰頭土臉,讓教科書式的金科玉律生鏽長斑。不過適時地運用合理的直譯,譬如「脫褲子放屁」(to take off your pants to fart),順著英文的規則來組織,但又沿用中文的譬喻來措詞,以低調的方式給兩個語言搭橋,做個有主體性的文化交流,這種心態和作法,應該是阻力較小,也是比較穩妥的吧?

2021-04-07 09:31