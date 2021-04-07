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台鐵票價25年沒變過 網籲「調漲救品質」：早該這樣做

聯合新聞網 / 綜合報導
台鐵票價自1995年來從未調漲，引起網友討論。圖／聯合報系資料照片
台鐵票價自1995年來從未調漲，引起網友討論。圖／聯合報系資料照片

台鐵太魯閣號2日發生撞車意外，造成嚴重死傷，引起外界呼籲改革的聲浪。有網友就提出，台鐵數十年來，基本上都沒有調整過票價，質疑台鐵應透過合理調漲，藉此增加經費，進一步補足人力，並提高整體品質及安全，相關話題引起網友熱論。

一名網友在批踢踢實業坊發文表示，15年前從桃園搭火車到台北不用40元，而現在也是一樣，若以手搖飲料相比，車票在15年前比一杯飲料來得貴，但現在手搖飲普遍都漲到40元以上了，車票反而還比較便宜，此外，與國外的火車比起來，台鐵也是便宜了非常多。

原PO表示，台鐵的基層員工有時甚至連加班費都拿不到，更別提起薪相當低落，雖然近年有招考營運人員，但台鐵內部的人手仍長期不足，因此許多事務都只能大量外包，進而導致員工問題、工安事故層出不窮。原PO直言，許多人呼籲台鐵應減少外包、加裝設備，當要求越來越多，他認為台鐵似乎該透過漲車票，來提升整體品質。

而另名網友同樣發文提到，台鐵自1995年9月就沒有調整過票價，雖然2007年時交通部曾建議調漲，但因金融風暴而擱置，然而若人事的支出越來越高，虧損隨之擴大，自然就會壓縮其它支出，例如硬體提升、員工福利，讓他直呼「25年都沒調整票價，真的合理嗎？」

相關文章一出，湧入許多網友討論，不少人紛紛表示「支持調整救台鐵困境」、「現在就該馬上調漲，民氣可用，沒有不做的理由」、「25年，基本工資都翻倍了，卻不准台鐵漲價」等，支持調漲車資；不過也有網友說「調漲也不一定能拉到更多人搭」、「民眾沒有使用者付費的觀念，也不信任政府會妥善運用經費去改善」、「不是錢的問題，錢再多，管理不善也一樣」，提出不同看法。

台鐵 票價 工安 漲價

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