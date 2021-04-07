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出門在外也能隨手沖咖啡！ 老饕力薦這兩大「沖泡神器」

聯合新聞網 / 綜合報導
許多民眾在忙碌的生活中，習慣沖上一杯濃郁的黑咖啡。圖／Ingimage
許多民眾在忙碌的生活中，習慣沖上一杯濃郁的黑咖啡。圖／Ingimage

許多民眾偏好以一杯濃郁、香氣四溢的熱咖啡開啟忙碌的一天，又或者是在閒暇、午後來一杯咖啡醒腦提神。但咖啡豆與工具百百種，如何選購也是一門大學問，就有人上網徵求大家推薦方便好用的咖啡沖泡用具，內行網友們則力讚兩款「快速又好清理的」沖泡神器。

一名網友於《PTT》咖啡板上提問，因工作上的考量，想在辦公室茶水間泡咖啡，但如何選購方便好用的沖泡用具卻令原PO傷透腦筋，只好發文求助「希望選擇操作不要太繁複，容易收納的道具，請問這類輕便、快速的沖泡道具到底有什麼選擇？能分享一下心得嗎？」

網友紛紛點名「愛樂壓－Aero Press手壓針筒式萃取」，「愛樂壓推推，手壓針筒式咖啡壺很方便」、「愛樂壓真的最方便，又好清，早上在家磨好粉即可」、「推愛樂壓，10秒清潔完畢」。也有網友推薦「DCP－Delter Coffee Press壓濾式萃取」，「DCP讚讚，早上沖一杯輕鬆愜意」、「DCP更好洗啊，咖啡液不會反流，只要洗下面排水那個區塊而已」。

有內行網友點出差異為「清潔方式」，「好整理就愛樂壓，DCP要有充足水源比較好清理」、「買過DCP，因清潔方式沒愛樂壓方便又賣掉（辦公室用），愛樂壓筒身不用太常洗，咖啡粉餅推去垃圾桶後，只剩下跟蓋子接觸的兩個平面要洗而已。DCP的粉潮濕又無法推出去，清潔上跟愛樂壓沒得比」、「要手沖口感，不要手沖，就DCP；要浸泡口感，不要法壓，就愛樂壓」。

咖啡 PTT

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