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婦人咳嗽1年不止 竟是4公分魚刺卡支氣管

中央社 / 嘉義縣7日電
嘉義一名婦人，1年多前開始不斷劇烈咳嗽，近日到大林慈濟醫院胸腔內科就醫找到病因。示意圖／Ingimage
嘉義一名婦人，1年多前開始不斷劇烈咳嗽，近日到大林慈濟醫院胸腔內科就醫找到病因。示意圖／Ingimage

嘉義一名婦人，1年多前開始不斷劇烈咳嗽，近日到大林慈濟醫院胸腔內科就醫找到病因，原來是支氣管卡一支4公分長的魚刺，取出魚刺後，咳嗽症狀不藥而癒。

家住嘉義縣沿海的陳姓婦人平時愛吃魚，前年12月突然開始不明原因劇烈咳嗽，子女擔心她肺部有問題，帶她四處就醫，甚至到北部大醫院檢查，曾被診斷為慢性肺阻塞，但使用吸入藥物效果不明顯，還是照樣咳。

大林慈濟醫院胸腔內科醫師賴俊良表示，日前婦人到院求診，安排照X光檢查，肺部發現一個小白點，推測並非造成咳嗽的原因，進一步做電腦斷層，才在支氣管看到薄薄的一片異物，疑似魚刺的影像。

賴俊良表示，當天即安排以支氣管鏡取出異物，發現竟是長4公分魚刺，但在取出過程中，婦人劇烈咳嗽，導致魚刺取至咽喉時脫落，掉入食道，在腸胃內科醫師協助下，在食道與胃部交接處用胃鏡將魚刺夾出，解除婦人1年多的心頭大患，咳嗽症狀不藥而癒。

陳婦回診時說，自己並不記得有被魚刺卡到，所幸魚刺取出幾天後就不再咳嗽。

賴俊良提醒民眾，進食時不要邊吃邊說話，要專心吃東西，飯菜要用筷子送到口中，不要用扒的，不要大口吸吞，一口一口細嚼慢嚥，才能避免被異物嗆到、卡到。

咳嗽 支氣管 嘉義

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