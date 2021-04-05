下午5時起車速逐步提升 高公局提前解除高乘載管制

今日為清明節連續假期收假日，但北返車潮並未出現預期的大塞車。交通部高速公路局表示，截至下午5時，各入口匝道均無回堵且車速逐步提升，因此國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制提前於下午6時結束。

高公局表示，上午國道整體路網，除國5宜蘭至頭城路段於10時起出現車多壅塞外，餘路段大致正常；下午車多路段除國1北向員林至埔鹽系統及國5北向宜蘭至坪林等路段外，其餘路段大致正常。截至下午5時，國道交通量為72.7百萬車公里，預估全日交通量為112百萬車公里。

本日發生幾起小車禍。12時38分，國1北向215.6公里發生2小客車追撞佔用內線，導致後方回堵2公里；14時50分，國1北向219公里發生2小客車追撞事故占內車道，導致後方回堵4公里；15時57分，國3南向22公里發生2小客車追撞事故占內車道，導致後方回堵3公里。高公局表示，事故均已排除，惟已導致車輛嚴重回堵且影響整體車流，請用路人注意車前狀況並保持安全距離。

高公局表示，假期即將結束，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。