校園大使徵選觀感不佳 金門酒廠取消活動

金門酒廠公司最近舉辦「校園大使徵選活動」引起各界關注，金酒在官網表示，為避免誤解與模糊焦點，在考量多方建議後，決定取消活動，但表示會持續推動正確品酩文化。

金酒公司表示，金酒多年致力本土釀酒工藝推廣，並以建立專業品酩文化為己任，同時肩負品牌應有社會責任並實踐；原本計畫藉由這次活動培養餐飲相關系所或有志學生第二專長，但活動引起各界關心，討論方向已偏離活動主軸，造成社會觀感不佳，並非當初舉辦此活動初衷。

依照金酒原先規劃，校園大使活動任期5月31日到2022年4月30日，不限學校與科系，每校徵選一名品牌大使。金酒表示，將與已報名學生聯絡，向他們致歉。

金酒表示，各界批評與指教，以及長年支持金門高粱酒的消費者，都是金酒精進完善動力，日後將以更審慎態度規劃各項活動，繼續善盡企業社會責任，持續落實理性飲酒宣導，協助教育正確品酩文化，以及促進身心全面健康生活。

金酒在「校園品牌大使」徵選活動推出後，即遭受各界關注。金酒在3月31日發布新聞表示，金酒秉持品牌應有社會責任，倡導理性飲酒觀念不遺餘力，近年也積極透過如品酒會等各種行銷活動傳授專業品酩文化，以品酒代替拚酒，在舉辦活動中更安排人員細心說明理性飲酒重要，並依相關法規請參與者簽署理性飲酒同意書，或是教育未滿18歲未成年禁止飲酒觀念，都是金酒貫徹品牌社會責任實際行動。

金酒隨後於4月1日在官網宣布活動取消。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康