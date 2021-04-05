快訊

太魯閣號乘客遭誤認工人！葉男欲出面臨時喊卡 女兒拒接電話

屏東台9線休旅車與工程車碰撞 4男2女1童受傷送醫

校園大使徵選觀感不佳 金門酒廠取消活動

中央社 / 金門縣5日電

金門酒廠公司最近舉辦「校園大使徵選活動」引起各界關注，金酒在官網表示，為避免誤解與模糊焦點，在考量多方建議後，決定取消活動，但表示會持續推動正確品酩文化。

金酒公司表示，金酒多年致力本土釀酒工藝推廣，並以建立專業品酩文化為己任，同時肩負品牌應有社會責任並實踐；原本計畫藉由這次活動培養餐飲相關系所或有志學生第二專長，但活動引起各界關心，討論方向已偏離活動主軸，造成社會觀感不佳，並非當初舉辦此活動初衷。

依照金酒原先規劃，校園大使活動任期5月31日到2022年4月30日，不限學校與科系，每校徵選一名品牌大使。金酒表示，將與已報名學生聯絡，向他們致歉。

金酒表示，各界批評與指教，以及長年支持金門高粱酒的消費者，都是金酒精進完善動力，日後將以更審慎態度規劃各項活動，繼續善盡企業社會責任，持續落實理性飲酒宣導，協助教育正確品酩文化，以及促進身心全面健康生活。

金酒在「校園品牌大使」徵選活動推出後，即遭受各界關注。金酒在3月31日發布新聞表示，金酒秉持品牌應有社會責任，倡導理性飲酒觀念不遺餘力，近年也積極透過如品酒會等各種行銷活動傳授專業品酩文化，以品酒代替拚酒，在舉辦活動中更安排人員細心說明理性飲酒重要，並依相關法規請參與者簽署理性飲酒同意書，或是教育未滿18歲未成年禁止飲酒觀念，都是金酒貫徹品牌社會責任實際行動。

金酒隨後於4月1日在官網宣布活動取消。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 金門 未成年

延伸閱讀

不敵輿論壓力 金門酒廠「校園大使」活動宣布取消

找學生當酒促大使引爭議 金酒：將品酒觀念落實在生活

金門酒廠找大學生當酒促 潘文忠6字回應

聯合報黑白集／美國大使來了

相關新聞

冷空氣襲台早晚溫差大 醫：過敏者、長者須注意這些事

清明連假天氣晴朗、溫度普遍較高，中央氣象局提醒，近日乍暖還寒，且未來一周天氣變化大，兩波冷空氣一乾一濕將先後抵台，中醫師...

整天看災害報導 一般民眾也恐引發創傷反應

台鐵太魯閣號撞車50人喪命，不僅受害者及其親友、醫護、救災人員易產生創傷壓力症候群，一般民眾也恐因整天看電視報導、持續接...

下午5時起車速逐步提升 高公局提前解除高乘載管制

今日為清明節連續假期收假日，但北返車潮並未出現預期的大塞車。交通部高速公路局表示，截至下午5時，各入口匝道均無回堵且車速...

收假日不塞了！國五北上高乘載管制提前於傍晚六時結束

今日為清明連假收假日，原本預計會塞到晚上8點的國5，車潮已紓解。交通部高速公路局表示，因國道5號北上車流量減少,頭城,宜...

週四北東再轉濕涼 週日起回溫

週四又有鋒面報到，北台灣將再轉涼，預期到週日回溫。中央氣象局表示，第一波東北季風或大陸冷氣團影響至6日清晨。氣象專家吳德榮指出，8日至10日有另一波鋒面掠過，北部及東半部有局部雨，北台灣轉涼。天氣風險

吃素沒有這麼難！10大台灣「推廣素食YouTuber」伴你Vegan之路不孤單

吃素入門好夥伴近年來全球掀起一股吃素風潮！許多人為了愛護地球、提倡環保紛紛從葷轉素，而大家口中的「Vegan」就是拒絕使用任何來自動物的純素飲食，不過吃素這件事非一蹴可幾，把肉食從日常中抽離一開始一定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。