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冷空氣襲台早晚溫差大 醫：過敏者、長者須注意這些事

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
未來一週天氣變化大，過敏族群、長者應注意保暖。圖／本報資料照片
未來一週天氣變化大，過敏族群、長者應注意保暖。圖／本報資料照片

清明連假天氣晴朗、溫度普遍較高，中央氣象局提醒，近日乍暖還寒，且未來一周天氣變化大，兩波冷空氣一乾一濕將先後抵台，中醫師建議，一日冷熱溫差大，年長者衣著應採洋蔥式穿法，方便調控體感溫度，如清晨外出應加外套，中午氣溫炎熱應脫掉，另飲食也不要太油膩；患有氣喘、鼻炎等過敏族群可以溫水洗臉，減少刺激，外出應配戴口罩，減少冷熱變化，避免產生過敏等不適症狀。

氣溫由暖轉涼，連假穿短袖的日子要結束了，再加上未來一周天氣變化大，室內和室外溫差恐相差10度以上，台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，未來每日溫度變化大，年長者與過敏族群應隨時注意保暖

陳潮宗說，長者溫度調控能力較差，目前氣溫沒有降到10度以下，仍可以外出，但因一日溫差大，應採洋蔥式穿法、挑選「有鈕扣」的衣物，方便穿脫衣物、適應天氣，如清晨出門天氣涼，應著外套保暖，中午氣溫炎熱，可脫掉外套。

當溫差過大時，血管也會跟著收縮，容易造成血壓升高，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，陳潮宗表示，飲食上，長者勿吃過度油膩的食物，以防止血管阻塞，能降低溫度驟降、血管收縮時引發心血管疾病的風險。

此外，溫差變化大好發氣喘、鼻炎等疾病，陳潮宗表示，過敏族群起床後可以溫水洗臉，避免刺激，早上外出應配戴口罩、穿背心，做好保暖。

最後，陳潮宗補充，長者平時可以培養運動習慣，增加耐受溫度變化的能力，八段錦屬於溫和運動，長者可以每周運動3至4次，每次30至40分鐘，強身健體。

保暖 氣喘

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