週四北東再轉濕涼 週日起回溫

週四又有鋒面報到，北台灣將再轉涼，預期到週日回溫。中央氣象局表示，第一波東北季風或大陸冷氣團影響至6日清晨。氣象專家吳德榮指出，8日至10日有另一波鋒面掠過，北部及東半部有局部雨，北台灣轉涼。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北台灣大概要等到11日，才有明顯偏暖的回溫趨勢。

週四又有鋒面到

中央氣象局表示，第一波東北季風或大陸冷氣團影響至6日清晨，北台灣低溫只有14、15度左右，中部及花蓮低溫約17、18度，其他地區低溫則約19、20度，6日白天起至7日冷空氣強度減弱，早晚仍偏涼，白天氣溫稍回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，最新模式模擬顯示，8日至10日另一波鋒面掠過、東北風南下，北部及東半部有局部雨，氣溫下降、北台灣轉涼；中部山區也有局部短暫雨的機率。此鋒面帶來的降雨，雖較前一波明顯，但仍無法紓解桃園以南的旱情。

週日將回溫

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，8日另一波東北季風再度增強，預期伴隨的水氣較本波多一些，屆時北部、東部天氣轉陰有雨並氣溫再略降，而中南部影響依舊偏小，氣溫上仍無明顯降幅的變動，但山區偶有零星雨機會。

林孝儒指出，本週台灣附近天氣環境大多為東北季風強弱影響的變化趨勢，預估北台灣氣溫相較於上週將較為涼快，而中南部白天高溫相對也會較溫和些，但若要北台灣有明顯偏暖的回溫趨勢出現，大概要等到11日。

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