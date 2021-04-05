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太魯閣號撞車效應 國5清明連假車潮增加近萬輛

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
國5湧現北上車潮，雪隧入口處時速不到20公里。圖／翻攝自1968APP
國5湧現北上車潮，雪隧入口處時速不到20公里。圖／翻攝自1968APP

今天是清明連假最後一天，國5湧現大量北返車潮，部分路段更亮起「紫燈」，時速不到20公里。坪林交控中心表示，與去年清明連假相比，國5前三天假期南下車潮合計增加約三千輛，北上增加約六千輛，應與太魯閣號事故有關，使得開車往返東部人數變多。

根據高公局公布國5中午12點路況，北上雪隧主線回堵4公里，各入口也呈現排隊狀況，頭城(台9)1公里、頭城(宜4)1公里、宜蘭0.5公里、羅東0.5公里、蘇澳0.5公里。

坪林交控中心表示，由於主線儀控措施，匝道以紅綠燈管制，車流走走停停，呈現紫燈，另在雪隧入口處，用路人會將速度放慢，較容易出現塞車，至中後段後，速度逐漸回升，預估北上車潮將持續至今晚10點。

坪林交控中心說，與去年清明連假相比，國5前三天假期南下車潮每天增加約一千輛，北上則在第一天增加約三千輛、第二天兩千輛、第三天一千輛，可能與連假第一天的太魯閣號事故有關，部分民眾改自行開車往返東部。

國5湧現北上車潮，雪隧入口處出現回堵。圖／翻攝自1968APP
國5湧現北上車潮，雪隧入口處出現回堵。圖／翻攝自1968APP

連假 車潮 坪林

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