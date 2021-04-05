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清明連假身上多好幾包 使用類固醇小心皮膚變薄

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
被蚊蟲咬傷可使用類固醇或抗組織胺來抗發炎，但須在醫師指示下使用。圖／本報資料照
被蚊蟲咬傷可使用類固醇或抗組織胺來抗發炎，但須在醫師指示下使用。圖／本報資料照

清明連假最後一天，民眾這幾天上山掃墓或是到郊外旅遊，在茂密旺盛的草木中身上不免多了好幾個蚊蟲叮咬的腫包，但大多數人都會直接到藥局購買蚊蟲藥來擦。台安醫院皮膚科主任曾德朋提醒，被蚊蟲咬傷可使用類固醇或抗組織胺來抗發炎，但長期使用容易造成皮膚變薄，必須在醫師指示下使用。

衛福部食藥署表示，身體各部位的表皮角質層厚度不同，吸收程度也不同，為讓藥物在角質增厚處、易流汗處、毛髮較濃密處或大面積部位能完全發揮藥效，外用製劑會依不同的油、水比例製作出不同劑型，例如軟膏、乳膏及凝膠等產品可供選擇使用。

其中，紫草膏、綠油精、萬金油等是常見民眾被蚊蟲叮咬後購買的藥膏。曾德朋說，這些藥膏主要是從植物萃取，或有薄荷成分，通常用於症狀緩解，舒緩發炎、癢的部分，但沒有辦法達到藥物等級抗發炎。因此，若是紅腫的太厲害，還是需要用到類固醇或抗組織胺等藥物，比較有效果。

但他表示，類固醇分為第一到第七級，以第一級最強效。但是對付蚊蟲叮咬，不需要用到太高等級的類固醇，一方面可能會過於依賴而變成習慣；另一方面，長期使用反而造成局部皮膚變薄、免疫力改變。

另外，有些人因為叮咬後皮膚搔癢，忍不住動手抓而破皮，可能引發二度感染；因此有些類固醇藥物也會添加抗生素或是抗黴菌的成分，變成複合式藥膏。而這些通常是階段性治療，有時第一種藥膏擦完，需要回診，改換另一種藥膏。

曾德朋說，臨床上有很多病患，常常拿了藥膏回去，用了有效就不回診；之後發生蚊蟲叮咬，認為和前次叮咬的狀況相同，而到藥局買一樣的藥膏使用。不但破壞臨床症狀，甚至可能延誤治療期。

食藥署則提醒，千萬不要任意拿以前用剩的藥、或是別人的藥來亂擦，以免症狀還沒得到緩解，而使病情惡化、引發感染等更嚴重的問題。最好能讓專業的醫藥人員進行評估，先向醫師或向鄰近社區藥局藥師諮詢再購買合適的蚊蟲藥。

使用前也要先詳讀藥品的使用說明書，並注意貯存方式及效期；使用時則要洗淨雙手，保持患部乾燥，依照使用頻次，薄薄塗抹一層，擠出或倒出過多的藥劑不可再抹回容器以免汙染藥品，也不建議自行分裝小盒，以免變質。

類固醇 食藥署 醫師

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