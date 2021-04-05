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不敵輿論壓力 金門酒廠「校園大使」活動宣布取消

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
金門酒廠透過新聞稿宣布，金門酒廠「校園大使」活動取消。圖／摘自金門酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金門酒廠透過新聞稿宣布，金門酒廠「校園大使」活動取消。圖／摘自金門酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 金門酒廠在全國52所大專院校徵求「校園大使」活動，日前引發各界爭議；金門酒廠透過新聞稿宣布，取消金門酒廠「校園大使」活動。

原本金門酒廠的「校園大使」徵求活動，將在全國52所大專院校中，每校徵選出一名金門酒廠品牌大使，任期由今年5月1日起至2022年4月30日為止，為期一年。金門酒廠校園大使的責任包括提倡理性飲酒，同時傳授專業品酩文化，以及代表品牌與年輕世代互動。

不過這樣的活動設計，引來民進黨立委黃國書關切，認為金酒的行銷活動，把學生當成「酒促工具」。教育部長潘文忠也在立法院表示，站在維護學生健康立場，不鼓勵也不支持金酒的這項活動。

金酒在新聞稿中表示：「關於金酒公司近期舉辦之『校園大使徵選活動』，引起各界關心及紛擾，本公司深自檢討，為避免誤解與模糊焦點，在考量多方建議之後，本公司決定取消此次活動。」

「金酒公司長年來致力於本土釀酒工藝之推廣、及以建立專業品酩文化為己任，同時也肩負品牌應有之社會責任並予以實踐。」金酒在新聞稿中指出：「本欲藉由此次活動培養餐飲相關系所或有志學生的第二專長，唯此次活動引起各界關心，討論方向已偏離活動主軸，造成社會觀感不佳，並非當初舉辦此活動的初衷。」

金門酒廠原本預定舉辦「校園大使」活動。圖／摘自金門酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金門酒廠原本預定舉辦「校園大使」活動。圖／摘自金門酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金門 品牌 潘文忠

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