不敵輿論壓力 金門酒廠「校園大使」活動宣布取消

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 金門酒廠在全國52所大專院校徵求「校園大使」活動，日前引發各界爭議；金門酒廠透過新聞稿宣布，取消金門酒廠「校園大使」活動。

原本金門酒廠的「校園大使」徵求活動，將在全國52所大專院校中，每校徵選出一名金門酒廠品牌大使，任期由今年5月1日起至2022年4月30日為止，為期一年。金門酒廠校園大使的責任包括提倡理性飲酒，同時傳授專業品酩文化，以及代表品牌與年輕世代互動。

不過這樣的活動設計，引來民進黨立委黃國書關切，認為金酒的行銷活動，把學生當成「酒促工具」。教育部長潘文忠也在立法院表示，站在維護學生健康立場，不鼓勵也不支持金酒的這項活動。

金酒在新聞稿中表示：「關於金酒公司近期舉辦之『校園大使徵選活動』，引起各界關心及紛擾，本公司深自檢討，為避免誤解與模糊焦點，在考量多方建議之後，本公司決定取消此次活動。」