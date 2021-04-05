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收假日車潮湧現 國5北向宜蘭頭城路車多壅塞

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
清明連假國道清明連假國道交通疏導措施。圖／高公局提供
清明連假國道清明連假國道交通疏導措施。圖／高公局提供

今日為清明節連續假期收假日，交通部高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為32.5百萬車公里，高速公路局預估本日交通量為112百萬車公里。上午國道路況，除國5北向宜蘭至頭城路段於10時出現車多壅塞外，其餘國道路況大致正常。

高公局表示，本日上午00時46分，國5北向29公里發生2自小客內側追撞事故，造成後方回堵1公里；02時13分，國5北向21.4公里故障車佔用外側車道，造成後方回堵1.5公里；10時42分，國1北向313.4公里發生3小客車追撞占用中、內側車道，造成後方回堵1.5公里，以上事故均已排除，惟已導致車輛嚴重回堵且影響整體車流，請用路人注意車前狀況並保持安全距離。

高公局研判，下午國1北向南屯-后里、西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北；國3北向關西-大溪、竹山-中興、霧峰系統-霧峰；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另今日14至21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，結束時間將視交通狀況機動調整。

國道 高速公路

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