清明連假最後一天 國道車流順暢

清明連假最後一天，出遊民眾陸續返家，國道一號、三號及十號高雄轄區今天路況順暢，高公局南區交控中心表示，今天早上起都沒有出現明顯車潮，初估是民眾已於昨天啟程，預計下午4點至6點南下北上會有區域性短程車流壅塞情況。

南控中心表示，昨天晚上9點起國道從南部到中部北返車潮大量湧現，遲至11、12點才慢慢紓解，今天車流則與以往一般假日相同，以短途出遊居多，可能多數民眾選在昨天提前返程。