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清明連假最後一天 國道車流順暢

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
清明連假最後一天，國道十號左營端至鼎金系統有常態性塞車。圖／翻攝自1968APP
清明連假最後一天，國道十號左營端至鼎金系統有常態性塞車。圖／翻攝自1968APP

清明連假最後一天，出遊民眾陸續返家，國道一號、三號及十號高雄轄區今天路況順暢，高公局南區交控中心表示，今天早上起都沒有出現明顯車潮，初估是民眾已於昨天啟程，預計下午4點至6點南下北上會有區域性短程車流壅塞情況。

南控中心表示，昨天晚上9點起國道從南部到中部北返車潮大量湧現，遲至11、12點才慢慢紓解，今天車流則與以往一般假日相同，以短途出遊居多，可能多數民眾選在昨天提前返程。

南控中心表示，今天上午國道十號左營端至鼎金系統有常態性塞車，另台88線鳳山至五甲系統西向也有車流匯入車多情況，但大致順暢，車速約在每小時40公里以下，預估下午4點後南下北上雙向在國道一號路竹至楠梓系統會有大量車潮，晚上6到7點之後將慢慢恢復順暢。

清明連假最後一天，國道一號、三號、十號車流大致順暢。圖／翻攝自1968APP
清明連假最後一天，國道一號、三號、十號車流大致順暢。圖／翻攝自1968APP

國道 車潮 塞車

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