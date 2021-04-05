8日起又有東北季風5報到 北部、東北部低溫16度

今天清晨北部、東半部仍偏涼，不過白天逐漸回溫。氣象局表示，8日起至10日還有一波東北季風報到，屆時北部、東北部低溫16度，這波水氣比較多，天氣濕涼，氣象局表示，除了北部、東半部有局部短暫雨之外，中南部山區也有局部降雨。

氣象局臉書粉絲頁【報天氣】提到，8日至10日還有一波水氣較多的東北季風報到，天氣濕涼，北部氣溫16至21度、中南部17至29度，東半部18至22度。；除了北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有局部降雨出現的機率，其他各地雲量較多；4月11日水氣再減少，氣溫回升。

氣象局提醒，春季天氣變化快速，乍暖還寒，時有間歇雨，提醒大家留意氣溫變化，外出攜帶雨具備用，並留意最新預報資訊。