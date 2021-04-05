整天看災害報導 一般民眾也恐引發創傷反應

台鐵太魯閣號撞車50人喪命，不僅受害者及其親友、醫護、救災人員易產生創傷壓力症候群，一般民眾也恐因整天看電視報導、持續接收四面八方消息或災害照片，引發創傷反應，專家呼籲要多留意身邊親友情緒，必要時應尋求專業醫療。

國立暨南國際大學社工系教授吳書昀指出，重大災難發生後，經歷事件人員因直接面對傷痛，身心受影響程度強烈；一般民眾雖沒直接經歷卻可能因新聞事件勾起創傷記憶，或因災害故事、畫面不斷重播導致心情低落、焦慮不安等身心狀況。

而依受眾不同，面對創傷反應處置方式也不同，針對列車乘客、傷亡者親友及救援者等事件直接經歷者，創傷狀況最為直接，因此要善用精神科、諮商師等專業醫療，並由社福服務中心等地方單位社工單位關注，必要時轉介或連結所需資源。

再來就是，個人保護因子需要提升，有些人會利用宗教儀式寄託身心靈，有些人可能透過運動、音樂或接近大自然等讓平復身心來保護自我；最後就是政府單位應更積極建構社福、社工或心理輔導等資源網絡讓需要的人使用。

此外，值得注意的是，一般民眾也可能因災難事件勾起創傷反應，吳表示，外界多能意識到事件經歷者有相關輔導需求，但較難直接聯想到有些人可能因接受傷痛能力不足，甚至是過往事件的創傷倖存者，因此也有部分需求。

民眾倘若在災難事件發生後，發現身邊親友在情緒上與過往出現不同，對災害事件反應程度強烈，那就應該要多加留意關心，第一時間或許還不需要用到專業醫療或社工資源，但要理解他暫時的情緒失序，透過親友間的互相幫助來協助度過。

吳書昀說，對創傷倖存者或有相關反應者不要強迫他述說自己的經歷，但仍能提高關心度去提醒他們記得喝水、吃三餐、視天氣添減衣物，讓他們在日常生活中歸位；倘若焦慮、悲傷持續時間過長，並影響生活就應考慮尋求專業醫療協助。