快訊

屢次下台屢升官！ 林佳龍會不會也跟他一樣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整天看災害報導 一般民眾也恐引發創傷反應

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
太魯閣號罹難者家屬到花蓮殯儀館指認遺體，個個神情哀戚，難掩哀傷情緒。圖／聯合報系資料照
太魯閣號罹難者家屬到花蓮殯儀館指認遺體，個個神情哀戚，難掩哀傷情緒。圖／聯合報系資料照

台鐵太魯閣號撞車50人喪命，不僅受害者及其親友、醫護、救災人員易產生創傷壓力症候群，一般民眾也恐因整天看電視報導、持續接收四面八方消息或災害照片，引發創傷反應，專家呼籲要多留意身邊親友情緒，必要時應尋求專業醫療。

國立暨南國際大學社工系教授吳書昀指出，重大災難發生後，經歷事件人員因直接面對傷痛，身心受影響程度強烈；一般民眾雖沒直接經歷卻可能因新聞事件勾起創傷記憶，或因災害故事、畫面不斷重播導致心情低落、焦慮不安等身心狀況。

而依受眾不同，面對創傷反應處置方式也不同，針對列車乘客、傷亡者親友及救援者等事件直接經歷者，創傷狀況最為直接，因此要善用精神科、諮商師等專業醫療，並由社福服務中心等地方單位社工單位關注，必要時轉介或連結所需資源。

再來就是，個人保護因子需要提升，有些人會利用宗教儀式寄託身心靈，有些人可能透過運動、音樂或接近大自然等讓平復身心來保護自我；最後就是政府單位應更積極建構社福、社工或心理輔導等資源網絡讓需要的人使用。

此外，值得注意的是，一般民眾也可能因災難事件勾起創傷反應，吳表示，外界多能意識到事件經歷者有相關輔導需求，但較難直接聯想到有些人可能因接受傷痛能力不足，甚至是過往事件的創傷倖存者，因此也有部分需求。

民眾倘若在災難事件發生後，發現身邊親友在情緒上與過往出現不同，對災害事件反應程度強烈，那就應該要多加留意關心，第一時間或許還不需要用到專業醫療或社工資源，但要理解他暫時的情緒失序，透過親友間的互相幫助來協助度過。

吳書昀說，對創傷倖存者或有相關反應者不要強迫他述說自己的經歷，但仍能提高關心度去提醒他們記得喝水、吃三餐、視天氣添減衣物，讓他們在日常生活中歸位；倘若焦慮、悲傷持續時間過長，並影響生活就應考慮尋求專業醫療協助。

而因每個人關注災難事件的出發點及容忍度不同，若察覺自身對災難衝擊的心理準備度低，保護因子又不足，太過於關注新聞事件已影響情緒，就會建議自我限制，盡可能遠離新聞或刺激的災害畫面，多從事讓自己身心放鬆的活動。

情境圖。圖／聯合報系資料照
情境圖。圖／聯合報系資料照
台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道撞車，死傷者超過200人。圖／聯合報系資料照
台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道撞車，死傷者超過200人。圖／聯合報系資料照
台鐵太魯閣號事故現場舉行招魂儀式，家屬哭斷腸，令人鼻酸。圖／聯合報系資料照
台鐵太魯閣號事故現場舉行招魂儀式，家屬哭斷腸，令人鼻酸。圖／聯合報系資料照

社工

延伸閱讀

太魯閣號事故釀50死 馬英九4字回應快步離開

太魯閣號1450帶風向？羅智強：當年楊蕙如網軍一樣口吻

太魯閣號第五節車廂拖出 劇烈撞擊造成前後變形

救援太魯閣號事故 孫大千列民進黨網軍四大策略

相關新聞

整天看災害報導 一般民眾也恐引發創傷反應

台鐵太魯閣號撞車50人喪命，不僅受害者及其親友、醫護、救災人員易產生創傷壓力症候群，一般民眾也恐因整天看電視報導、持續接...

今起北部稍回暖 周四又轉涼 白天高溫不超過20度

受東北季風影響，今天清晨北部、東半部仍然有涼意，民間氣象專家、天氣達人彭啟明表示，這波東北季風持續到今天，市區有機會見到...

清明連假最後一天 國一北上新竹路段未見車潮

今天是清明連續假期最後一天，不少民眾陸續收假返回工作崗位，高公局預判國道將湧現收假車潮，高公局也預測，今天國道一號中山高...

男性40歲後頻尿 小心「男人癌」上身 少吃高脂肪食物

40多歲林姓男子日前出現頻尿、尿急症狀，嚴重影響生活作息，至醫院泌尿外科就診，經檢查發現攝護腺肥大，抽血發現攝護腺特異抗...

東北季風攪局海運受阻 澎湖機場湧入候補人潮

清明連假尾聲，吹起強勁東北季風，海上交通受阻，估計有近1000名遊客滯留，澎湖機場湧入候補人潮，澎湖縣政府將現場清點人數...

外籍漁工生活待遇惡劣遭美點名註記 漁業署承諾這樣改

我國遠洋漁船遭列入美國勞動部每2年公布一次的「童工及強迫勞動製品清單」，恐成漁貨出口障礙。漁業署允諾協住改善外籍漁工的權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。