吃素沒有這麼難！10大台灣「推廣素食YouTuber」伴你Vegan之路不孤單

吃素入門好夥伴

近年來全球掀起一股吃素風潮！許多人為了愛護地球、提倡環保紛紛從葷轉素，而大家口中的「Vegan」就是拒絕使用任何來自動物的純素飲食，不過吃素這件事非一蹴可幾，把肉食從日常中抽離一開始一定會非常不習慣，這時如果有過來人能夠分享經驗、分享食譜肯定有很大的幫助！

《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點十大「推廣素食的YouTuber」除了分享素食餐廳、開箱素食商品，他們也身體力行一起讓這個世界更好，如果你也是想要踏入吃素行列的新朋友，不妨參考他們的影片，讓你的Vegan之路不孤單！

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NO.10 餅妹大剌剌

「餅妹大剌剌」以分享旅遊Vlog、開箱各種連鎖餐廳、便利商店的蔬食品項為主，活潑又可愛的風格影片讓人不知不覺把影片看完，開設的IG帳號分享許多素食餐廳，其實餅妹的主業是聽力師，也會在個人臉書分享工作上遇到的趣事或感觸。

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NO.9 Shanqi TV

「Shanqi TV」是由一位日本人經營，一開始是在FB粉專「日本素食餐廳攻略」分享日本各個城市素食餐廳的資訊，也分享過素食冰淇淋、章魚燒等，後來開設YouTube分享日本素食旅宿、車站素食便當等等，是許多素食者到日本遊玩的參考首選，讓日本之旅更豐富。

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NO.8 草獸派對

草獸派對是台灣第一個Vegan純植物生活節，包含世紀、教育講座、現場音樂演出，創辦者Sidney&Tyler也開設YouTube頻道，分享純素旅遊、生活、品牌，以及關於素食者的小知識，更用英文配上中文字幕介紹台灣的蔬食餐廳，向外國人推廣，是許多網友進入純素生活的入門夥伴！

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NO.7 野菜鹿鹿Veggie Deer

以分享純素食譜起家的「野菜鹿鹿」，由小野與鹿比創立，其實他們是從同為素食料理教學的「Peace And Yummy」離開自己開設頻道，簡單又親切的教學讓人想馬上試做，親自研發的食譜讓網友看了食指大動，尤其教學後的試吃片段，網友大讚「看看你們吃感覺更好吃」、「鹿鹿的料理每次都有驚喜」、「好想到鹿比家蹭飯 研發這種料理太厲害了吧」。

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NO.6 夠維根Go Vegan

由成員「小樹、白龍、STELLA」組成的夠維根Go Vegan以開箱、蔬食備餐、踩店為主題，多元的企劃及幽默風趣的介紹方式獲得許多好評，23k的素食人生、Google低評分系列引起許多網友討論，由於他們會去找較多負評的素食店家「踩雷」，引起網友批判，認為「在幫店家洗白」，不過他們也有解釋是個人經驗，影片只是讓大家做為參考。

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NO.5 Nora - Barrel Leaf 桶子葉

專攻蔬食甜點製作的桶子葉，專業又高質感的影片讓網友大讚「媲美歐美國家的食譜」，除了YouTube拍攝影片教學，桶子葉也自己設立網站分享食譜，除此之外，桶子葉因為壓力及生活上的轉變，曾經差點得厭食症，也拍攝自己心路歷程，分享自己如何從飲食、作息上改善。

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NO.4 Peace And Yummy 和平與美味

「Peace And Yummy 和平與美味」介紹各種素食料理影片，更擅長像是等蒼蠅頭、三杯杏鮑菇等傳統料理，詳細的食譜和製作過程，讓你就算是廚房新手一樣可以快速上手，推出的2分鐘學素食料理，用ASMR的方式紀錄料理過程，讓網友直呼「超療癒」、「只看不做也覺得很有趣」。

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NO.3 培仁蔬食MAMA

「培仁蔬食MAMA」開過一間預約制的蔬食餐廳，雖然現在餐廳已經歇業，但他轉戰網路分享蔬食食譜，受到網友好評，親切又簡單的教學讓人躍躍欲試，許多蔬食者也大讚「教得很仔細卻不煩瑣」、「感覺是在看媽媽煮飯」，如果你也是喜歡DIY素食料理的朋友，不妨參考看看。

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NO.2 Qistin Wong TV

以分享純素食譜的「Qistin Wong TV」是親子最大素食料理影音平台，作者「芭樂媽Qistin」是嫁到台灣的馬來西亞人，一開始以研究素食副食品為主，後來以蔬果和豆製品製作仿肉料理打出知名度，在YouTube擁有近20萬的訂閱，更有多支影片觀看量突破百萬，是許多人製作Vegan料理的參考之一。

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NO.1 找蔬食Traveggo

情侶黨Hao＆Yang在2018年成立「找蔬食Traveggo」，頻道風格以開箱蔬食商品、分享各地蔬食餐廳旅宿、蔬食餐食譜為主，也會拍攝極簡環保等日常Vlog，清新有質感的影片風格是許多網友入坑的原因，網友表示「看到找蔬食的影片有動力減少吃肉，慢慢轉素」、「很喜歡看極簡生活的分享」、「看你們做菜超療癒」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月31日至2021年03月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『推廣素食YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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