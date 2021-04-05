豐原汙水下水道範圍第3次公告 用戶6個月內接管否則罰

為提升台中市豐原區汙水用戶接管率，中市水利局於去年11月及今年1月陸續公告汙水下水道範圍，積極推動接管工程，呼籲請民眾配合接管，今年2月17日起辦理第3次公告，區域範圍共4區：田心里「育英路33號以南、育英路以東、育英路59巷以北」及「圓環東路114巷以西所圍範圍及育英路59巷以南、育英路以東、育仁路114巷以北及育仁路以西所圍範圍」、豐田里「豐南街以南、豐南街68巷以東、豐原大道二段以北及豐南街92巷以西所圍範圍」及「育仁路114巷以南、育英路以東、豐南街以北及育仁路以西所圍範圍」，水利局請公告範圍內的用戶，6個月期限內完成接管，否則將面臨裁罰。

水利局呼籲，依據下水道法第19條及下水道法施行細則第17條等相關規定，用戶接管具有法令上的強制性，請公告範圍內尚未接管的用戶，於公告日(110年2月17日)起6個月內，自行僱用登記合格之承商，完成雨汙分流之改管作業並向水利局申請接管以完成聯接污水下水道，目前尚在獎勵期間，在施工空間足夠無施工障礙下，可免費辦理用戶接管並同時打除化糞池，省下定期抽水肥困擾，除建物內部管線及後巷空間不足等接管障礙由用戶自費改善之外，其餘由水利局免費代為辦理，若是社區大樓則提供打除汙水處理設施（化糞池）或改設汙水坑的補助費用。

豐原區汙水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程─豐原大道及田心路等鄰近區域已於去年3月底開工，範圍涵蓋田心里、豐田里、南陽里等3里，至今已陸續舉辦了3場里說明會及15場巷道說明會，使巷道不再骯髒雜亂有臭味，解決擾人問題。