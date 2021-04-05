清明收假日 聰明用路人避8大地雷路段 盡量上午出發

中華民國善願愛心協會會長郭志祥，25年來為弱勢家庭辦後事，在一場又一場為陌生人舉辦的告別式，無償安葬弱勢孤貧，唯一的信念就是做善事很快樂，他在挑選棺木送給弱勢亡者時，還會到棺木工廠試躺所有棺材，他一點不都怕，還說「我有正氣」。...

2021-04-05 07:00