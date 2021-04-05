清明收假日 聰明用路人避8大地雷路段 盡量上午出發
今日為清明節連假收假日，交通部高速公路局預判今日壅塞路段將出現在國1北向南屯-后里、西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北；國3北向關西-大溪、竹山-中興、霧峰系統-霧峰；國5宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間，
高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為13.1百萬車公里。今日相關疏導措施包括：14-21時國5北向入口高乘載管制、7-19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、0-24 時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、假期間採單一費率、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。
高公局表示，昨日(4/4)全日交通量為 116.6百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.3倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.1倍。至於本日0-5時平均交通量為9.3百萬車公里，為平日年平均 (3.5百萬車公里)之2.7倍；預估本日交通量為112百萬車公里。
昨日下午國道車多路段為包括國1北向西螺服務區-埔鹽系統、南屯-大雅、頭份-湖口、國1南向八堵-汐止、安定-永康；國3北向麟洛-屏東、斗六-竹山、中興系統-中投、後龍-西濱、關西-大溪；國6西向東草屯-霧峰系統；國5北向宜蘭-石碇等，除台中、苗栗、新竹等路段於約24時紓解，國5宜蘭路段於凌晨2時紓解外，其餘路段則於20時陸續紓解。
高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。
針對長途部分，高公局建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道，「轉換道路更好走，避免塞在車陣中」。高公局祝清明節假期行車平安
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