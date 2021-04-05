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今起北部稍回暖 周四又轉涼 白天高溫不超過20度

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
這波東北季風影響到今天，但周四又有一波，要特別留意保暖。圖╱本報資料照片
這波東北季風影響到今天，但周四又有一波，要特別留意保暖。圖╱本報資料照片

受東北季風影響，今天清晨北部、東半部仍然有涼意，民間氣象專家、天氣達人彭啟明表示，這波東北季風持續到今天，市區有機會見到陽光，只是整體氣溫仍偏涼，另外，周四將再有一波東北季風增強，北部、東部再度降溫轉為有雨的天氣，白天高溫不超過20度。

彭啟明表示，預估這波東北季風將會持續至今天，今天水氣減少，除了迎風面受地形影響堆積較多雲量之外，市區也有機會見到陽光，但整體氣溫感受還是偏涼，白天高溫僅20度上下，夜晚至清晨低溫16、17度，在沿海或空曠地區會再更低至13到15度，請大家留意穿著。

至於中南部地區，彭啟明表示，由於位在背風側，仍然維持晴到多雲的好天氣，但午後山區雲量增多，有局部短暫陣雨發生的機會，前往山區活動要留意，今天氣溫與昨天差異不大。

明後兩天東北季風強度減弱，但整體環境風向仍以東北風為主，全台各地的天氣狀況都不錯，為多雲到晴，僅東半部及午後在山區雲量較多，氣溫方面，北台灣溫度回升，但幅度並不大，高溫大致落在24-25度，夜間低溫持續偏涼，中南部地區則持續偏暖。

彭啟明表示，預估下周四將會再有一波東北季風增強，且為台灣帶來較多水氣，北部、東部再度降溫轉雨，白天高溫20度或以下，低溫則無顯著變化，而中南部地區也會有一些變化，雲量會增多，但沒有什麼降雨的訊號，主要影響仍然是溫度方面，預期高溫會略降至26-27度，感受上會比較舒適，而夜晚至清晨的低溫也會降至20度上下，變得比較涼爽一些。

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