一張圖看天氣！ 兩波冷空氣影響 最冷11度這些地方有雨

明天是清明連假最後一天，中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」預報未來一周天氣，比起過去幾天的溫暖有霧，天氣將有所轉變，明天清晨北部、東北部沿海空曠地區及近山區最低只有11度，未來兩波冷空氣一乾一濕影響台灣天氣，4月8日至10日北部、東半部地區及中南部山區有雨，民眾出門記得攜帶雨具。

氣象局表示，明天清晨北部及東北部低溫普遍僅14、15度，沿海空曠地區及近山區平地更有11度左右低溫出現的機率，其他各地低溫約16至20度，沿海空曠地區及近山區平地會再略低1、2度，民眾一早出門要注意保暖。北部及宜花白天氣溫約回升至19至22度，整天感受還是稍涼，中南部及東南部可回升至24度以上，感受較溫暖，中南部高溫約28、29度，日夜溫差較大。

風浪方面，氣象局說，由於東北風明顯偏強，今明兩天台灣附近及各離島沿海風浪增大，沿海空曠地區留意8至10級強陣風，鄰近海域浪高可達3至4米，前往海邊活動或海上作業要特別注意安全。

氣象局說，未來一周天氣多變，兩波冷空氣一乾一濕先後影響，目前至4月6日影響台灣的冷空氣較偏乾冷，4月8日至4月10日另有一波水氣較多的東北季風報到，天氣濕涼；除了北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有局部降雨機率，其他各地雲量較多；隨後4月11日水氣再減少，氣溫回升。