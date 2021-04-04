快訊

林佳龍深夜發文首曝辭職歷程：不戀棧、內心極痛楚自責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看天氣！ 兩波冷空氣影響 最冷11度這些地方有雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局預報未來一周天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團
中央氣象局預報未來一周天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團

明天是清明連假最後一天，中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」預報未來一周天氣，比起過去幾天的溫暖有霧，天氣將有所轉變，明天清晨北部、東北部沿海空曠地區及近山區最低只有11度，未來兩波冷空氣一乾一濕影響台灣天氣，4月8日至10日北部、東半部地區及中南部山區有雨，民眾出門記得攜帶雨具。

氣象局表示，明天清晨北部及東北部低溫普遍僅14、15度，沿海空曠地區及近山區平地更有11度左右低溫出現的機率，其他各地低溫約16至20度，沿海空曠地區及近山區平地會再略低1、2度，民眾一早出門要注意保暖。北部及宜花白天氣溫約回升至19至22度，整天感受還是稍涼，中南部及東南部可回升至24度以上，感受較溫暖，中南部高溫約28、29度，日夜溫差較大。

風浪方面，氣象局說，由於東北風明顯偏強，今明兩天台灣附近及各離島沿海風浪增大，沿海空曠地區留意8至10級強陣風，鄰近海域浪高可達3至4米，前往海邊活動或海上作業要特別注意安全。

氣象局說，未來一周天氣多變，兩波冷空氣一乾一濕先後影響，目前至4月6日影響台灣的冷空氣較偏乾冷，4月8日至4月10日另有一波水氣較多的東北季風報到，天氣濕涼；除了北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有局部降雨機率，其他各地雲量較多；隨後4月11日水氣再減少，氣溫回升。

氣象局 低溫

延伸閱讀

因應操演陳抗 國軍各作戰區成立「國防服務組」

東北季風北台涼 北東雨中南山區午後雨勢大

北部今晚低溫降至15度 吳德榮：兩波鋒面無助水情

濃霧特報！ 吳德榮：明迎風面有雨 北部陰冷

相關新聞

影／記得加衣服！本周兩波冷空氣報到 北部下探13度

清明連假第3天變天！由於東北季風增強，北部地區氣溫到晚上只剩17度，壞天氣將持續到周二，北部溫度更可能下探15度，接近冷...

反空汙遊行 陳其邁：要求興達電廠燃煤機組提早1年除役

南部反空汙大聯盟等公民團體選在今天兒童節發起反空汙遊行，高雄市長陳其邁也現身回應公民團體的訴求，承諾未來不准燃煤機組設置...

春遊親山好去處 南化龍湖步道修建完成改善

台南市政府觀光旅遊局爭取交通部觀光局550萬元經費補助，辦理南化區龍湖步道整修工程，於3月完成改造，目前已重新啟用，歡迎...

第一鮪拍賣創新高每公斤1萬 買家加碼捐太魯閣事故

2021年屏東第一鮪拍賣會，今在東港魚市場熱鬧舉行，提早為屏東黑鮪魚季揭幕，第一鮪由琉球籍漁船滿吉財號船長黃明財捕獲，第...

一張圖看天氣！ 兩波冷空氣影響 最冷11度這些地方有雨

明天是清明連假最後一天，中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」預報未來一周天氣，比起過去幾天的溫暖有霧，天氣將有所轉變，明天清...

羅瑩雪乳癌逝世 醫師：這類乳癌3年內復發可能僅活2年

前法務部部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨日晚間因乳癌逝世，享壽69歲，其執掌法務部期間，曾3度執行死刑，槍決包括鄭捷等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。