羅瑩雪乳癌逝世 醫師：這類乳癌3年內復發可能僅活2年

前法務部部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨日晚間因乳癌逝世，享壽69歲，其執掌法務部期間，曾3度執行死刑，槍決包括鄭捷等12名死囚，但任職初期卻確診羅乳癌第2期，雖術後病況獲得控制，但這個月病情惡化不幸辭世。醫師指出，完成乳癌治療後，前五年應每半年追蹤1次，後五年則每一年追蹤1次，以及早發現是否有乳癌復發跡象。

台灣乳房醫學會理事長曾令民表示，台灣診斷出乳癌的年齡中位數約56歲，若接受治療，即使第四期，五年存活率約三成，但乳癌的期別、腫瘤大小、荷爾蒙接受體陽性或陰性、HER2陽性或陰性，都會影響乳癌的復發與否。

乳癌復發到死亡也會間隔一段時間，以癌細胞轉移風險相對高的三陰性（ER、PgR、HER2皆為陰性）乳癌為例，曾令民說，三陰性乳癌有多種類型，目前乳癌治療技術雖進步，但少部分的三陰性乳癌會在3年內復發，復發至過世通常約有2年左右的存活時間。

為及早發現是否有復發跡象，曾令民建議，完成乳癌治療後，前五年應每半年追蹤1次，後五年則每一年追蹤1次。

針對乳癌危險因子，曾令民表示，包含初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、肥胖以及具有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；後天危險因子則有抽菸、飲酒、不健康飲食、乳房經放射線照射、使用荷爾蒙補充劑達4年以上及缺乏運動等。

曾令民表示，後天因素可透過健康的生活型態加以預防，女性除應注意自己是否有上述乳癌危險因子外，也要從年輕時養成健康的生活型態，飲食均衡、規律運動、避免熬夜等，並適時釋放身心壓力。