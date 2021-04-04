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減空汙！中鋼2021至2026投資436.8億 推動環保改善工程

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中鋼燒結礦自動化封閉式建築完工後內部儲存情形。圖／中鋼提供
中鋼燒結礦自動化封閉式建築完工後內部儲存情形。圖／中鋼提供

2021高雄反空汙抗暖化遊行今天舉行，針對環團訴求，中鋼說明公司重視節能減排，自2002年至2020年，總計粒狀物減量75.1%、硫氧化物減量65.4%、氮氧化物減量55.1%、揮發性有機物減量81.5%；2021年至2026年將再投資436.8億元，陸續推動各項環保改善工程。

中鋼表示，從建廠起就非常重視節能減排工作，環保投資金額累計至2020年底達763億元。中鋼近年來的環保改善也有顯著成果，2019年完成燒結礦自動化封閉式建築工程，2020年分別完成第一熱軋鋼帶工場二號加熱爐設備，及第一轉爐工場二號集塵設備更新等環保改善計畫。中鋼自2002年至2020年，總計粒狀物減量75.1%、硫氧化物減量65.4%、氮氧化物減量55.1%、揮發性有機物減量81.5%。

中鋼2021年至2026年將再投資436.8億元，陸續推動各項環保改善工程，預計每年可再減量粒狀物77.9公噸、硫氧化物954公噸及氮氧化物56公噸。其中包含一號燒結工場增設脫硫設備、新建煤礦封閉式建築工程、煉焦爐及乾式淬火設備建造工程、動力一場汰舊換新等空汙改善計畫。

中鋼表示，目前12部汽電共生鍋爐主要以自產燃氣發電，如自產燃氣不足時，其中設置除塵、脫硫、脫硝等環保設備的3部鍋爐，輔以少量燃煤補足能源需求。但為響應高雄市政府改善空品政策，今年3月1日起其中1部可使用燃煤供電的鍋爐已停用燃煤，9月15日後另外2部鍋爐也不再使用燃煤，每年預計可再減少二氧化碳42萬噸、粒狀物7噸、硫氧化物154.4噸、氮氧化物265.2噸。

減碳部分，中鋼表示建置能源節約管理系統，自2011年至2020年完成1163件減碳專案，包括增加製程廢熱回收機制、提昇廢熱回收效率、提昇能源效率、汰換老舊設備與製程參數調整減少能耗等工作，合計每年可減排約135.2萬噸二氧化碳當量。中鋼也積極推動綠能發展，投入太陽能光電及離岸風電等再生能源事業。

中鋼今年在公司治理暨永續委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，落實節能減碳及溫室氣體排放控制。

減碳 建築

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