記得加衣服！本周兩波冷空氣報到 北部下探13度

清明連假第3天變天！由於東北季風增強，北部地區氣溫到晚上只剩17度，壞天氣將持續到周二，北部溫度更可能下探15度，接近冷氣團等級。中央氣象局表示，本周將有兩波冷空氣報到，第一波冷空氣今天報到，預計影響到周二清晨，北台灣一整天氣溫都不會超過20度，中南部則是日夜溫差大，南部高溫仍可達30度。第二波冷空氣周四報到。

中央氣象局表示，未來一周會有兩波冷空氣南下，第一波的影響從今天開始，預計影響到禮拜二清晨。這波冷氣的強度介於冷氣團和大陸東北季風之間，預計北台灣氣溫有機會下探14到15度，空曠地區有機會來到13度。至於中南部和花蓮台東也會來到17到18度左右。但這一波的水氣大約凝聚在基隆北海岸和北部東半部之間，明天周一水氣已過，只剩下零星的水氣。北台灣溫度除了早晚涼冷，一整天氣溫都不會超過20度。

中央氣象局指出，中部地區和花蓮地區明天氣溫會在18到20度之間，南台灣則達到30度左右。明天白天北台灣氣溫跟今天差不多，但明天清晨和明天清晨的氣溫要特別留意，跟前幾天的18度低溫相較，可能降個5度，整天都是涼冷的型態。但中南部日夜溫差很大。

談到這波冷空氣是否會帶來水氣，中央氣象局表示，兩波冷空氣對雨量貢獻皆有限，無助於紓解旱象。第一波帶來的水氣較少，以多雲型態為主。明天雲量會較少，冷空氣會在今天晚上或明天到達台灣上空，轉乾情況明顯。第二波水氣較多，除了北部東半部有短暫雨，中南部山區也可能降雨。