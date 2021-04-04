反空汙遊行 陳其邁：要求興達電廠燃煤機組提早1年除役

南部反空汙大聯盟等公民團體選在今天兒童節發起反空汙遊行，高雄市長陳其邁也現身回應公民團體的訴求，承諾未來不准燃煤機組設置，並加速燃煤機組除役，要求興達電廠燃煤機組再提早一年於2025年除役。

南部反空汙大聯盟等公民團體選今天發起反空汙遊行，約2、300名民眾上街，下午2點多從高市府出發，走到行政院南部聯合服務中心。民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華、搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政等人到場聲援，市長陳其邁也現身回應民團訴求。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，無煤家園是大家追求的目標，民眾拒絕政府再找理由推拖無煤的進程，興達燃煤電廠要提早除役，因為下一代的健康幸福不能再等了。

潘忠政說，守護藻礁和反空汙團體是夥伴關係，有一種說法指如果觀塘三接無法運轉，每年會增加燒煤500萬噸，不蓋三接就是要以肺換電，但這是兩回事，三接明明有很多替代的方案，發電也有很多的方法，不好好解決問題，卻入罪給環團、分化環團，政府太不厚道。

彰化縣醫療界聯盟醫師李武波是橋頭人，他說，高雄嚴重空汙受害的答案藏在肺腺癌十年平均發生率，六都的成長率趨勢和比較，高雄的成長率不僅都比台北超高，甚且40年之後，躍居六都第一。這是攸關高雄住民生命健康的重要警訊，PM2.5空汙日漸惡化，肺腺癌發生也接著日漸嚴重。

醫師蘇偉碩也說，高雄嬰兒死亡率、市民死亡率、癌症死亡率都高，高雄市排放溫室氣體也全國最高，希望今年就把興達電廠4座燃煤機組停掉不要燒煤，並請中鋼停掉1座高爐，具體改善空汙。

陳其邁說，高雄市因應氣候緊急狀態(Climate Emergency)，落實「SDG 13：採取緊急行動面對氣侯變遷及其衝擊」，市府會在今年完成撰寫城市自願檢視報告(VLR)以檢視並確保高雄市SDGs能夠實現，跟上國際城市腳步。

陳其邁表示，高雄市未來市府6年將設置1GW太陽光電容量，並以18個月積極推動「漁電共生」210MW設置量，透過發展綠電及使用天然氣發電，「我承諾，未來不准燃煤機組設置，並加速燃煤機組除役」。

陳其邁說，高雄市3座電廠發電量，已足以供給高雄市及南部縣市產業發展所需，但長期的「南電北送」供應政策，造成扭曲的區域發展現況。

陳其邁主張北中南三區域電力應自給自足，考慮各自區域平衡、環境風險均衡，搭配互相支援的方式，才能確保台灣產業與民生用電穩定。「減煤、綠電、增氣、反核加上區域均衡」是高雄的主張，也是台灣推動能源轉型最重要的5項原則。

他說，高雄興達電廠4部燃煤機組，停2減2，去年就要求負載量需低於50%以下，2021年起擴大減煤時間30天，同時也要求興達4號機的燃煤機組再提早一年於2025年除役。