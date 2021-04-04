春遊親山好去處 南化龍湖步道修建完成改善

台南市政府觀光旅遊局爭取交通部觀光局550萬元經費補助，辦理南化區龍湖步道整修工程，於3月完成改造，目前已重新啟用，歡迎民眾多多使用。

龍湖步道位於台南市南化區東和里龍湖寺後方，屬烏山登山步道系統的一部分，全長約356公尺、高低落差約143公尺，屬難度低可親子共遊步道，沿途還有台灣獼猴、野鳥、樹蛙、蝴蝶及多樣的原生樹種，更有一株百年雀榕夫妻樹，登上龍湖步道可遠眺嘉南平原及高雄山區，令人心曠神怡。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，這次龍湖步道主要針對木棧道階梯及欄杆進行更新，工程完工後，大大提升步道行走的舒適性，讓登山活動更親民、更安全，改善了山林遊憩品質。

目前正是春遊好時機，歡迎遊客來龍湖步道走走，活絡筋骨、吸收山林裡的芬多精，悠閒體驗山林悠靜。